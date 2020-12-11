Хворого на COVID-19 Труханова госпіталізували у лікарню
Мера Одеси Геннадія Труханова, у якого напередодні діагностували коронавірус, відвезли у лікарню. Наразі очільник міста перебуває у стані середньої важкості.
Труханова госпіталізували у міську інфекційну лікарню Одеси. Про це мер міста повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
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Ситуація під контролем, за що ми дуже вдячні нашим лікарям та медичному персоналу,
– заявив Труханов.
Він також нагадав про необхідність носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції та всіх карантинових заходів: "На сьогодні – це головна зброя в боротьбі з коронавірусом". Труханов також закликав людей берегти себе та близьких.
За даними видання "Таймер", хворий перебуває у палаті з двома іншими пацієнтами.
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