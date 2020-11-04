Після скандального рішення КСУ по е-декларуванню Володимир Зеленський запропонував законопроєкт, яким пропонує розпустити чинний склад Конституційного Суду. Більшість українців таку ідею президента підтримують.

Про ставлення українців до пропозиції Зеленського розпустити КСУ свідчать дані опитування, проведеного соціологічною груполю "Рейтинг".

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Як опитані ставляться до законопроєкту президента

майже 60% респондентів підтримують його;

27% – не підтримують;

16% – не визначились.

Тобто тих, кому ідея до вподоби, вдвічі більше від противників такого кроку. Крім симпатиків президентської "Слуги народу" (82%), законопроєкт глави держави схвалюють прихильники партії "За майбутнє" (70%).

51% з тих, хто нічого не знає про рішення КСУ, все одно схвалили ідею Зеленського. Серед знайомих зі змістом рішення Конституційного Суду таких ще більше – 63%.

Як загалом українці оцінюють рішення КСУ

лише 11% респондентів позитивно;

кожен четвертий (25%) нейтрально до нього ставиться;

а 59% – негативно.

Що відомо про опитування? Його "Рейтинг" провів 2 – 3 листопада 2020 року. Телефоном опитали 2 000 громадян від 18 років і старше по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Похибка не перевищує 2,2%.

Зверніть увагу! Після прийняття скандального рішення КСУ по е-декларуванню Володимир Зеленський запропонував законопроєкт, яким пропонує розпустити чинний склад Конституційного Суду та визнати його рішення нікчемним. Крім того, 2 листопада президент закликав суддів КСУ добровільно піти у відставку. Усі деталі щодо ситуації з КСУ читайте за посиланням.