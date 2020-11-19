Президент Молдови Додон після поразки на виборах зібрався в Росію
Прорсійський президент Молдови Ігор Додон планує відправитись чи не з останнім робочим візитом на цій посаді в Росію. Це при тому, що він програв вибори проєвропейській кандидатці Майї Санду, яка має заступити на посаду до кінця 2020 року.
Про необхідність візиту в Росію Ігор Додон розмовляв із заступником керівника адміністрації Володимира Путіна Дмитром Козаком. Про це сам молдовський президент розповів у фейсбуці.
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Російська сторона подякувала мені за зусилля, докладені протягом президентського терміну й спрямовані на зміцнення стратегічного партнерства Молдови й Росії,
– заявив Ігор Додон.
Зі свого боку, молдовський президент подякував Дмитру Козаку за допомогу Росії Молдові під час його перебування на посаді президента – в економічній і гуманітарній сферах.
"На завершення бесіди домовилися з Дмитром Козаком про проведення мого робочого візиту в Росію для обговорення низки актуальних питань молдавсько-російської співпраці", – розповів президент Молдови.
Чому це важливо?Ігор Додон вже програв президентські вибори, а отже, досиджує на посаді президента останні дні. За законодавством, інавгурація президента має відбутися не пізніше як через 45 днів після виборів, тобто до 30 грудня 2020 року.
Перемога Майї Санду одночасно є поразкою Росії, адже вона, на відміну від проросійського Додона, є відкрито проєвропейською кандидаткою.
Тож, цілком імовірно, Росія в обличчі Ігоря Додона прагне сформувати в Молдові сильну проросійську опозицію, аби не дати державі остаточно розвернутися в бік Європейського Союзу.
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