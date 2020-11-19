Прорсійський президент Молдови Ігор Додон планує відправитись чи не з останнім робочим візитом на цій посаді в Росію. Це при тому, що він програв вибори проєвропейській кандидатці Майї Санду, яка має заступити на посаду до кінця 2020 року.

Про необхідність візиту в Росію Ігор Додон розмовляв із заступником керівника адміністрації Володимира Путіна Дмитром Козаком. Про це сам молдовський президент розповів у фейсбуці.

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Російська сторона подякувала мені за зусилля, докладені протягом президентського терміну й спрямовані на зміцнення стратегічного партнерства Молдови й Росії,

– заявив Ігор Додон.

Зі свого боку, молдовський президент подякував Дмитру Козаку за допомогу Росії Молдові під час його перебування на посаді президента – в економічній і гуманітарній сферах.

"На завершення бесіди домовилися з Дмитром Козаком про проведення мого робочого візиту в Росію для обговорення низки актуальних питань молдавсько-російської співпраці", – розповів президент Молдови.