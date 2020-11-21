Президент Молдови Ігор Додон, який хотів переобратися на другий термін, подав до суду 3 позови щодо нібито фальсифікацій на виборах. Зокрема, політик заявив про підкуп молдаван, які голосували за кордоном.

Як докази Додон надав відео поганої якості, які у день виборів, 15 листопада, з'явилися у мережі. Про це повідомляє Zdg.md.

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Було подано кілька апеляцій, і логічно подати ці апеляції. Ви бачили шахрайство в країнах ЄС, ви бачили транспортування виборців. Тому зрозуміло, що ці питання є, але ми будемо йти за законною процедурою,

– сказав Додон.

Апеляційний суд Кишинева визнав усі 3 скарги Додона неприйнятними. Водночас 2 з них ще може розглянути Верховний суд не пізніше 21 листопада.

Про які "порушення" заявив Додон

Одна зі скарг стосувалася втручання іноземців у виборчу кампанію. Мовиться про президента Румунії Клауса Йоганніса, прем'єра Румунії Людовика Орбана та голови німецького Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер. Судді вже відхилили скаргу, однак вона ще може бути оскаржена у Верховному суді.

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Крім того, адвокати Додона поскаржилися на нібито перешкоджання доступу на виборчі дільниці молдаван, які мешкають на лівому березі Дністра. Суд також визнав скаргу неприйнятною.

Третя скарга стосувалася нібито підвезення виборців на дільниці під час другого туру виборів. За словами Додона, 15 листопада, у медіапросторі з'явилися відео, які свідчили про порушення чинного законодавства.

Зверніть увагу! На виборах президента Молдови перемогла проєвропейська кандидатка і лідерка опозиційної партії "Дія і солідарність" Майя Санду. Її підтримали 57,74% виборців. Додон програв із результатом – 42,25% голосів.

Зокрема політик посилається на телеграм-канал "Люстрація" і на те, що на відео, мовляв, можна побачити централізоване перевезення виборців і їх підкуп за 700 "придністровських рублів".

Крім того, за даними видання, як докази адвокати Додона надали фейкові відео про організоване підвезення виборців на дільниці у Вероні, а також про підкуп на користь Маї Санду у Лондоні. Судді вже відхилили ці позови.



Результати виборів президента Молдови / Інфографіка 24 каналу