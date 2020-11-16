Поки ще президент Молдови Ігор Додон привітав свою опонентку Майю Санду з перемогою на виборах. Втім, він скаржиться на, мовляв, безпрецедентні порушення на виборах, що дозволили їй перемогти.

Ігор Додон збирається оскаржувати результати виборів. Про це він оголосив на своєму брифінгу зранку понеділка, 16 листопада, повідомляє 24 канал.

До слова Результати виборів президента Молдови: перемогла Санду

Президент Молдови підкреслив, що попередні результати виборів показали, що наступним лідером держави стане Майя Санду. Тож він її з цим і привітав, але "також попередньо".

Я вітаю її з попередньою перемогою, але крапку у виборчому процесі буде поставлено, коли перевірять усі повідомлення про порушення,

– наголосив проросійський політик.

Він заявив, що другий тур виборів президента показав "безпрецедентні порушення". Зокрема він виділив заборону голосувати жителям невизнаного Придністров'я, підвезення й підкуп виборців у країнах ЄС, а також пряме втручання західних лідерів у виборчу кампанію.

"У цій ситуації я зобов'язаний використати всі законні методи, щоб опротестувати ці результати. Я не відступатиму, бо не можна так знущатись з наших громадян", – заявив Ігор Додон.

Результати виборів у Молдові й що вони означають

Після підрахунку 100% голосів Центральна виборча комісія Молдови показала впевнену перемогу опозиційної кандидатки:

Майя Санду – 57,74%,

Ігор Додон – 42,25%.

Ігоря Додона переважно підтримували в невизнаному Придністров'ї, що перебуває під окупацією Росії. Так само й сама "братська держава" та її сателіти були на боці чинного президента.

Натомість Майя Санду – проєвропейська кандидатка. Її підтримували у великих містах Молдови, а також діаспора за кордоном. На її боці члени ЄС, що підтримують євроінтеграцію Молдови й проукраїнські та проєвропейські політики з сусідньої України.