Шведський виробник меблів IKEA вирішив відмовитися від свого каталогу товарів, який видавав 70 років поспіль. Компанія припиняє видавати як друковану, так і електронну версії каталогу. Свої ідеї щодо облаштування помешкань IKEA показуватиме "новими методами".

У жовтні світ побачив останню версію каталогу IKEA на 2021 рік. Таке рішення компанія назвала емоційним, але раціональним. Про це інформує авторитетне видання CNN.

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Що буде далі

IKEA планує видати невелику книгу з ідеями щодо облаштування будинків та історією свого каталогу.

Перевернути сторінку історії, пов’язану з нашим улюблений каталогом, — це природний процес на тлі зміни звичок покупців. Ми будемо показувати людям своє бачення облаштування помешкання новими методами,

– каже виконавчий директор компанії Конрад Грюсс.

Нині компанія зміщує акцент на цифрові продажі і маркетинг. Під час пандемії її онлайн-продажі різко зросли.

Водночас в IKEA запевняють, що компанія і надалі продовжить використовувати "тотальний ринковий підхід", адже клієнти хочуть "помацати і спробувати" їхню продукцію. Відтак, пропонують виставкові зали в центральних районах міст, традиційні приміські магазини і онлайн-центри виконання замовлень.

Що відомо про каталог IKEA

Перший каталог IKEA випустила шведською мовою у 1951 році.

У 2000 році з'явилася перша подвійна версія: друкована і онлайн.

На піку свого розвитку в 2016 році IKEA надрукувала 200 мільйонів екземплярів на 32 мовах, які розповсюдила на 50 ринках.

У жовтні 2020 року вийшла остання каталогу.



Остання версія каталогу ІКЕА / Фото ІКЕА

IKEA в Україні

Шведський виробник меблів розпочав продавати свої товари в онлайн-магазині України 14 травня 2020 року. Покупці, окрім доставки, можуть забрати товар безкоштовно в одному з двох пунктів отримання замовлень у Києві.

Відкрити перший фізичний магазин обіцяли у київському торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall до кінця 2020 року. Його загальна площа становитиме понад 5 тисяч квадратних метрів. У ньому представлять комбінацію аксесуарів і меблів в інсталяціях.