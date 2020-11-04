Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність зупинити війну у Нагірному Карабасі. Однак для цього Вірменія повинна вивести війська з регіону.

Алієв підкреслив, що чим швидше закінчиться війна в Карабаху, тим буде краще. Про це повідомляє пресслужба президента Азербайджану.

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Він заявив, що єдиним компромісом Вірменії повинно бути "повне звільнення всіх окупованих територій згідно з резолюціями Ради безпеки ООН і виконанням їх основних принципів".

Я неодноразово говорив і можу ще раз повторити, що якщо прем'єр-міністр Вірменії візьме зобов'язання про звільнення інших територій, то ми готові зупинитися сьогодні ж. Поки він не взяв на себе таких зобов'язань,

– сказав очільник Азербайджану.

Алієв також вимагає від прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна звільнити території Агдамського, Кельбеджарського, Лачинський районів. За словами Алієва, Вірменія не хоче припинення війни.

За що воюють у Нагірному Карабасі

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років , а зараз розгорівся з новою силою.

, а зараз розгорівся з новою силою. Варто відзначити, що більшу частину Нагірного Карабаху складають етнічні вірмени. Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє бажання стати частиною Вірменської РСР.

Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє Однак ще до розпаду Радянського Союзу й утворення незалежних Вірменії та Азербайджану Нагірно-Карабаська автономна область входила до складу Азербайджанської РСР.

Серйозні збройні сутички почалися ще у 1990 році. У 1992 році нагірно-карабаський парламент проголосив незалежність так званої Нагірно-Карабаської Республіки.

Лише у 1994 році сторони підписали бішкекський протокол, який передбачав припинення вогню. Попри це, у районі Нагірного Карабаху між країнами час від часу відбувалися збройні сутички, які не переростали в масштабні військові дії.

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Зауважимо, що 26 жовтня в Нагірному Карабасі набуло чинності третє перемир'я. Про нього Азербайджан і Вірменія домовилися під час переговорів у США. Однак його порушують, як і попередні два. 30 жовтня сторони досягли згоди не стріляти у мирні об'єкти й цивільне населення.

Детальніше про перебіг конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте тут.