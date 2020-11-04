Президент Азербайджану готовий до завершення війни у Карабасі, але є умова
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність зупинити війну у Нагірному Карабасі. Однак для цього Вірменія повинна вивести війська з регіону.
Алієв підкреслив, що чим швидше закінчиться війна в Карабаху, тим буде краще. Про це повідомляє пресслужба президента Азербайджану.
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Він заявив, що єдиним компромісом Вірменії повинно бути "повне звільнення всіх окупованих територій згідно з резолюціями Ради безпеки ООН і виконанням їх основних принципів".
Я неодноразово говорив і можу ще раз повторити, що якщо прем'єр-міністр Вірменії візьме зобов'язання про звільнення інших територій, то ми готові зупинитися сьогодні ж. Поки він не взяв на себе таких зобов'язань,
– сказав очільник Азербайджану.
Алієв також вимагає від прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна звільнити території Агдамського, Кельбеджарського, Лачинський районів. За словами Алієва, Вірменія не хоче припинення війни.
За що воюють у Нагірному Карабасі
- Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років, а зараз розгорівся з новою силою.
- Варто відзначити, що більшу частину Нагірного Карабаху складають етнічні вірмени. Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє бажання стати частиною Вірменської РСР.
- Однак ще до розпаду Радянського Союзу й утворення незалежних Вірменії та Азербайджану Нагірно-Карабаська автономна область входила до складу Азербайджанської РСР.
- Серйозні збройні сутички почалися ще у 1990 році. У 1992 році нагірно-карабаський парламент проголосив незалежність так званої Нагірно-Карабаської Республіки.
- Лише у 1994 році сторони підписали бішкекський протокол, який передбачав припинення вогню. Попри це, у районі Нагірного Карабаху між країнами час від часу відбувалися збройні сутички, які не переростали в масштабні військові дії.
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Зауважимо, що 26 жовтня в Нагірному Карабасі набуло чинності третє перемир'я. Про нього Азербайджан і Вірменія домовилися під час переговорів у США. Однак його порушують, як і попередні два. 30 жовтня сторони досягли згоди не стріляти у мирні об'єкти й цивільне населення.
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