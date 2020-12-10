У Баку 10 грудня провели військовий парад на честь припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Під час свого виступу глава держави Ільхам Алієв назвав Єреван та частину вірменських територій "історичними азербайджанськими землями".

Pангезур, Севан, Єреван – історичні азербайджанські землі, – Алієв

Своєю перемогою у Нагірному Карабасі Азербайджан відновив історичну справедливість та міжнародне право. Про це повідомляє портал Aysor.

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Pангезур, Севан, Єреван – це все історичні азербайджанські землі. Наш народ століттями жив там, але керівництво Вірменії вигнало з рідних земель сотні тисяч азербайджанців. Потім така сама картина спостерігалася в Карабасі,

– зазначив Алієв.

Президент Азербайджану наголосив, що усі провідні міжнародні організації підтримали територіальну цілісність його батьківщини. Алієв зауважив, що протягом 17 років він неодноразово казав вірменській владі, що якщо території не віддадуть мирно, то Баку поверне їх воєнним шляхом.

На парад у Баку прибув президент Туреччини

Участь у параді взяли близько 3 тисяч військових Азербайджану та 2 783 військових з Туреччини. Саме у таку кількість – 2 783 – оцінюють втрати Азербайджану у війні в Нагірному Карабасі. Також на захід прибув давній союзник Ільхама Алієва – президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Дивіться відео з параду в Баку: