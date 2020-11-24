Армія Азербайджану 20 листопада увійшла в Агдамськи район. Він став першим, який вірменські війська покинули внаслідок домовленостей двох держав. Вже 23 листопада в центр району місто Агдам навідався президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Разом з главою держави відвідала зруйноване війною місто й перша леді Мехрібан Алієва, повідомляє турецьке видання Anadolu.

До слова Війська Азербайджану увійшли до Агдаму: вірмени залишають домівки

Під час своєї поїздки Ільхам Алієв підняв над Агдамом азербайджанський прапор – вперше за 27 років окупації. Крім того, він відвідав 150-річну Агдамську мечеть, від якої залишилися лише стіни.

Раніше в мережі вже публікували кадри того, як вірмени поводилися з азербайджанськими мечетями. Одну з таких у Зангіланському районі перетворили у свинарник.

Агдамський район повернули під контроль Азербайджану внаслідок домовленостей, які підписали Вірменія та Азербайджан. У 1993 році армія Вірменії окупувала близько 77% району.

Ільхам Алієв відвідав Агдам: дивіться фото (Anadolu)

Що відомо про Агдам:

Колись це було кількатисячне місто – районний центр. Втім, Агдам майже повністю був знищений війною 1993 році. Місто стало ареною запеклих боїв, а карабаські вірмени активно обстрілювали його з "Градів", практично зруйнувавши його.

Що цікаво, Агдамський – це єдиний з окупованих районів, який розташований на сході, а не на заході від Нагірного Карабаху. Якщо східні райони Вірменія окупувала, аби прокласти шлях до Степанакерту, то Агдамський – аби туди не могли увійти азербайджанські війська.



Руїни Агдаму після війни 1993 року / Фото Джоао Лейтао