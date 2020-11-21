У Грузії 21 листопада відбувається другий тур голосування на парламентських виборах. Усі кандидати від опозиційних партій відмовилися брати участь у виборах, однак їхні імена все одно є у бюлетенях.

Через таке рішення опозиції єдиним виборчим суб'єктом на голосуванні є провладна партія "Грузинська мрія". Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

До теми У Грузії відбувається другий тур парламентських виборів: що відомо

Чому опозиція відмовилася брати участь у виборах

Під час першого туру виборів у Грузії найбільше голосів отримала "Грузинська мрія". Кандидати від опозиційних партій вважають, що результати були сфальсифіковані. Через це вони відмовилися від участі у виборах, а також закликали своїх прихильників ігнорувати голосування.

Однак у бюлетенях є імена всіх кандидатів, які пройшли у другий тур. Зокрема, і представників опозицїї.

Другий тур виборів у Грузії: головне

Станом на 12 годину ранку явка виборців на дільницях у Грузії становить 8,29%.

Найвищу активність зафіксували в регіоні Імеретія – 11,4%, а найнижчу – в окрузі Сабуртало – 6,2%.

Зауважимо, під час першого туру виборів, який відбувся 31 жовтня, явка станом на 12:00 була на понад 10% більшою.

Парламентські вибори відбуваються у 17 одномандатних округах, де за підсумками голосування 31 жовтня жоден мажоритарний кандидат не набрав понад 50% голосів.

Тепер виборці обирають з двох кандидатів, які показали найкращі результати.

Додамо, що вибори вважатимуться дійсними за будь-якої явки. Переможе кандидат, який набрав більшу кількість голосів.

Зверніть увагу! Після першого туру голосування у Грузії спалахнули протести. Люди були незгідні з результатами виборів і вийшли центральну площу Тбілісі. Під час сутичок постраждали близько 30 протестувальників. Детальніше про протести – читайте тут.