Напередодні Палата представників США вдруге оголосила імпічмент чинному президенту Дональду Трампу. Його звинувачують у підбурюванні прихильників до штурму Капітолію минулого тижня. Нагадуємо, що таке імпічмент і як відбувається ця процедура в США та Україні.

За тиждень до того, як чинний президент Дональд Трамп офіційно залишить пост президента США, Палата представників Конгресу більшістю голосів ухвалила резолюцію про його імпічмент. Таким чином Трамп став першим американським лідером, який удостоївся такої "честі" аж два рази.

Цього разу чинного президента звинувачують у підбурюванні до заколоту. Йдеться про роль Трампа у штурмі Капітолію його прихильниками. Вони увірвалися до будівлі 6 січня, коли там мали відбуватися дебати за результатами виборів. Засідання довелося припинити, а конгресменів евакуювали.



Існує ймовірність, що Сенат просто не встигне проголосувати за імпічмент до кінця президентської каденції Трампа. Однак це питання можуть продовжувати вивчати і після 20 січня. Тоді, у разі ухвалення імпічменту, Трамп може втратити пенсію для колишніх президентів у розмірі понад 200 тис. доларів та можливість знову балотуватися на цей пост.

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Сайт 24 каналу розповідає, що таке імпічмент та чим відрізняється процедура в Україні та США.

Що таке "імпічмент"?

Це – процедура притягнення до суду вищих посадових осіб держави. Результат імпічменту, як правило – дострокове припинення повноважень президента або іншого високопосадовця та усунення його з посади. Різні країни окремо визначають процедуру імпічменту. У демократичних державах це – один із елементів контролю над владою, необхідний для збереження стабільності суспільного і конституційного ладу.

Процедура імпічменту в Україні

23 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №1012 про імпічмент президента. До цього процедура була прописана недосконало.

Згідно з документом, імпічмент є позасудовим конституційним процесом, який регулюється Конституцією України, регламентом Верховної Ради, цим та іншими законами України.

Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання нардепів, підписане більшістю Ради. Воно має містити правове обґрунтування необхідності створення тимчасової слідчої комісії. Підписи депутати можуть відкликати.

Як відбувається імпічмент президенту / інфографіка 24 каналу

Якщо Рада не підтримає процедуру імпічменту президента, голова парламенту оголошує про припинення процедури та повноважень тимчасової слідчої комісії, а ще – від імені парламенту просить вибачення у президента.

Процедура імпічменту в США

У США імпічмент – це конституційний процес, згідно з яким Конгрес пред'являє обвинувачення президенту, віцепрезиденту чи іншим цивільним службовцям США, які, ймовірно, скоїли протиправні дії. Саме Конгрес наділений повноваженнями усувати вищеназваних осіб із займаних посад. Формально кожен член Палати громад має право ініціювати початок процедури імпічменту.

Для початку цієї процедури немає чіткого формулювання того, наскільки тяжкими мають бути протиправні дії, скоєні високопосадовцем. І саме завершення її великою мірою залежить не так від юридичного тлумачення, як від розподілу сил у Конгресі.

Якщо підстави визнано достатніми, профільні комітети Палати представників оголошують запит на розслідування. У рамках розслідування слухають свідків, оцінюють матеріали доказів і, за потреби, формулюють звинувачення.

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Після формулювання звинувачень, їх повинен розглянути Конгрес в повному складі. Обвинувачення можуть ставити на голосування як окремо, так і всі разом. У випадку, якщо рішення набирає більшість голосів, справа передається до Сенату.

Розгляд у Сенаті за своєю суттю нагадує суд. Тут проводяться перехресні допити, виступають захисники та обвинувачений. Під час процедури імпічменту головним у Сенаті є очільник Верховного суду США. Лише вислухавши аргументи усіх сторін, сенатори приймають рішення за кожним із пунктів звинувачень. Якщо "за" голосує щонайменше 2/3 складу Сенату, імпічмент вважається оголошеним. Наслідок – відставка високопосадовця.

Кому з президентів США загрожував імпічмент

В історії США три президенти, включно з Трампом, зіштовхнулися з ухваленим Палатою представників імпічментом. Проте жоден випадок не завершився відставкою очільника держави.

Ендрю Джонсон

Першим американським лідером, щодо якого була оголошена процедура імпічменту, був 17-й президент США Ендрю Джонсон. Він зайняв цей пост навесні 1865 року – після того, як вбили Авраама Лінкольна.

Джонсон мав тривалий конфлікт з Конгресом, зокрема через спроби звільнити міністра Едвіна Стантона. Щоразу Сенат визнавав підстави для звільнення недостатніми. Такі дії американського лідера стали приводом початку процедури імпічменту проти нього у 1868 році. Для відсторонення Джонсона від посади в Сенаті не вистачило лише одного голосу.



Ендрю Джонсон / Фото wikimedia

Білл Клінтон

Процедуру імпічменту проти 42-го президента США розпочали у 1998 році. Приводом для цього стало те, що американський лідер збрехав під присягою про стосунки з Монікою Левінські. Перше звинувачення стосувалося саме неправдивих свідчень на суді присяжних, друге – перешкоджання правосуддю. Однак пропозиція про імпічмент не набрала дві третини голосів у Сенаті.



Білл Клінтон / Фото Getty Images

Річард Ніксон

Реально загрожував імпічмент і 37-му президенту США Річарду Ніксону – на тлі Уотергейтського скандалу. Його команду звинувачували в прослуховуванні штабу конкурента від Демократичної партії під час виборчої кампанії. Сам Ніксон отримав хвилю звинувачень у зловживанні владою і, зрештою, втратив підтримку Конгресу. 8 серпня 1974 року президент добровільно подав у відставку.



Річард Ніксон / Фото White House

Дональд Трамп

Восени 2019 року скандал навколо телефонної розмови Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського став приводом для початку процедури імпічменту американського лідера.

Його звинувачували у зловживанні службовим становищем – під час розмови Трамп просив Зеленського посприяти розслідуванню діяльність сина колишнього віце-президента США Джо Байдена в Україні. На той момент Байдена уже називали головним конкурентом Трампа на президентських виборах 2020 року. Тож, як вважали демократи, таким чином чинний американський лідер хотів підпсувати рейтинг суперника та, водночас, чинив тиск на президента України.

Тоді Трампа врятував Сенат, де більшість складають республіканці, тож відставки не відбулося. Чим все завершиться цього разу – інтрига.



Дональд Трамп / Фото Getty Images