Рівень імпорту газу з ЄС в Україну у 2020 році став рекордним за останні п'ять років. Поточні обсяги ввезення газу з європейських країн на 62% перевищують середні показники відповідних періодів протягом 2016 – 2019 років.

За 9 місяців 2020 року транспортували 14,8 мільярда кубометрів газу з Європи в Україну. Про це інформує пресслужба "Оператора ГТС України".

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Це на 3,2 мільярда кубометрів, тобто на 28%, більше, ніж за аналогічний період 2019 року. За словами генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона, за останні п'ять років це рекордний обсяг поставок блакитного палива з ЄС.

Зауважу, що в Україну імпортується лише третину від ввезеного газу. Решта на замовлення трейдерів йде в підземні сховища газу,

– зазначив Макогон.

Гендиректор ОГТСУ наголосив, що додаткові обсяги на зберіганні підсилюють енергетичну безпеку України та можливості для внутрішнього ринку. Адже у випадку потреби пізніше українські трейдери зможуть домовитися з власником про купівлю цього газу.

Із віртуального реверсу (backhaul), який вперше став доступний на початку 2020 року, імпортували 46%, або 6,8 млрд кубометрів.

З яких країн та скільки ввезли газу:

зі Словаччини – майже 3,1 мільярда кубометрів;

з Угорщини – майже 2,8 мільярда кубометрів;

з Польщі – майже 1 мільярд кубометрів.



Скільки газу транспортували з ЄС в Україну протягом 2016 – 2020 років / Інфографіка ОГТСУ

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