Інавгурація Байдена: стало відомо, у якому форматі вона відбудеться
Інавгурація новообраного президента США Джозефа Байдена не буде гучною та масовою. На заході хочуть уникнути великого скупчення людей, а тому інавгурація відбудеться у скороченому форматі.
Американська влада не хоче, аби у центрі Вашингтону відбулось велике скупчення людей. Про це сказав сам Джо Байден, повідомили у "Голосі Америки".
Цікаво Байден, Трамп і Тихановська: у Bloomberg назвали найвидатніших людей 2020 року
"Я думаю, що, ймовірно, не буде гігантського інавгураційного параду на Пенсильванія-авеню", – заявив Байден.
Попри це, велику активність можна буде спостерігати саме віртуально. Байден наголосив, що у віртуальних заходах братимуть участь більше людей, ніж будь-коли раніше. новообраний президент працює з командою організаторів, якій готували також онлайн-з'їзд Демократичної партії в серпні.
Дуже малоймовірно, що ви побачите мільйон людей на Національній алеї, аж до меморіалу Лінкольну,
– запевнив Байден.
Він сказав, що для нього значно головнішою є саме безпека людей у час пандемії. Річ у тім, що є великий ризик, що саме масове святкування інавгурації збільшить кількість хворих на COVID-19.
Чи буде на інавгурації Дональд Трамп
Наразі невідомо, чи буде присутній на інавгурації Байдена президент США Дональд Трамп. Джерела, які є близькими до Білого дому, повідомили, що Трамп розглядає можливість анонсувати свою участь у виборах 2024 року саме в день вступу Байдена на посаду.
Байден зауважив, що йому байдуже, чи прийде Трамп на інавгурацію. Однак наголосив, що Трамп повинен передати владу мирно.
Поділитися новиною