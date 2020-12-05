Інавгурація новообраного президента США Джозефа Байдена не буде гучною та масовою. На заході хочуть уникнути великого скупчення людей, а тому інавгурація відбудеться у скороченому форматі.

Американська влада не хоче, аби у центрі Вашингтону відбулось велике скупчення людей. Про це сказав сам Джо Байден, повідомили у "Голосі Америки".

Цікаво Байден, Трамп і Тихановська: у Bloomberg назвали найвидатніших людей 2020 року

"Я думаю, що, ймовірно, не буде гігантського інавгураційного параду на Пенсильванія-авеню", – заявив Байден.

Попри це, велику активність можна буде спостерігати саме віртуально. Байден наголосив, що у віртуальних заходах братимуть участь більше людей, ніж будь-коли раніше. новообраний президент працює з командою організаторів, якій готували також онлайн-з'їзд Демократичної партії в серпні.

Дуже малоймовірно, що ви побачите мільйон людей на Національній алеї, аж до меморіалу Лінкольну,

– запевнив Байден.

Він сказав, що для нього значно головнішою є саме безпека людей у час пандемії. Річ у тім, що є великий ризик, що саме масове святкування інавгурації збільшить кількість хворих на COVID-19.

Чи буде на інавгурації Дональд Трамп

Наразі невідомо, чи буде присутній на інавгурації Байдена президент США Дональд Трамп. Джерела, які є близькими до Білого дому, повідомили, що Трамп розглядає можливість анонсувати свою участь у виборах 2024 року саме в день вступу Байдена на посаду.

Байден зауважив, що йому байдуже, чи прийде Трамп на інавгурацію. Однак наголосив, що Трамп повинен передати владу мирно.

Детальніше про те, як тривали вибори президента США – читайте за посиланням.