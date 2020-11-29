"Не знаємо, кого кремували": в Індії чоловік повернувся додому через тиждень після "смерті"
В Індії чоловік, який лікувався від коронавірусу, повернувся додому з лікарні. Однак його родичі думали, що кремували чоловіка ще тиждень тому.
Що відомо про інцидент
Житель Індії Шібдас Бандіопадій 11 листопада отримав позитивний тест на COVID-19. Згодом 75-річний чоловік повернувся додому. Про це повідомляє ndtv.
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Проте його родичі були впевнені, що кремували Бандіопадія. Перед тим медики повідомили, що хворий помер. Чоловік повернувся за день, коли його родина збиралась виконати обряд на честь померлого – шрад.
Як родичі переплутали тіла
Відповідно до протоколів COVID, тіло родичам видали у пластиковому пакеті та показали на відстані. Лише за день до шраду медики подзвонили та повідомили про помилку.
Ми шоковані і здивовані. Однак ми привезли його додому. Ми не знаємо, кого ми кремували,
– розповів син Бандіопадія.
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