В Індії чоловік, який лікувався від коронавірусу, повернувся додому з лікарні. Однак його родичі думали, що кремували чоловіка ще тиждень тому.

Що відомо про інцидент

Житель Індії Шібдас Бандіопадій 11 листопада отримав позитивний тест на COVID-19. Згодом 75-річний чоловік повернувся додому. Про це повідомляє ndtv.

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Проте його родичі були впевнені, що кремували Бандіопадія. Перед тим медики повідомили, що хворий помер. Чоловік повернувся за день, коли його родина збиралась виконати обряд на честь померлого – шрад.

Як родичі переплутали тіла

Відповідно до протоколів COVID, тіло родичам видали у пластиковому пакеті та показали на відстані. Лише за день до шраду медики подзвонили та повідомили про помилку.

Ми шоковані і здивовані. Однак ми привезли його додому. Ми не знаємо, кого ми кремували,

– розповів син Бандіопадія.