В Індії розгромили завод, на якому збирали iPhone: відео
На заводі компанії Wistron в Індії збунтувалися працівники – річ у тім, що їм заплатили значно менше за роботу, ніж обіцяли. У підсумку кілька тисяч людей розгромили виробничі цехи, у яких збирали продукцію Apple.
На розташованому в Індії у місті Нарсапур заводі тайванського гіганта Wistron Corporation 12 грудня сталися масові заворушення. Участь взяли більшість із понад 2 тисяч працівників, як розповіли у виданні The Times of India.
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На підприємстві, як відомо з відкритих джерел, збирали iPhone компанії Apple. Однак робітники невдоволені зарплатою – мовляв, обіцяли їм значно більше. За словами протестувальників:
- Випускнику інженерного факультету обіцяли 21 тисячу рупій (приблизно 285 доларів США), насправді ж заплатили 16 тисяч (216 доларів). А потім узагалі знизили зарплату до 12 тисяч рупій (162 долари).
- Працівники ж без технічних спеціальностей отримували до 8 тисяч рупій (109 доларів), а певна частина скаржилися, що їм заплатили усього якихось 500 рупій (7 доларів).
У результаті обурені люди розгромили фасад будівлі, офіси керівників, виробничі приміщення, гараж, перевернули та потрощили кілька автомобілів.
Цікаво, що у компанії Wistron поки ніяк не прокоментували погроми.
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