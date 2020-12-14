На заводі компанії Wistron в Індії збунтувалися працівники – річ у тім, що їм заплатили значно менше за роботу, ніж обіцяли. У підсумку кілька тисяч людей розгромили виробничі цехи, у яких збирали продукцію Apple.

На розташованому в Індії у місті Нарсапур заводі тайванського гіганта Wistron Corporation 12 грудня сталися масові заворушення. Участь взяли більшість із понад 2 тисяч працівників, як розповіли у виданні The Times of India.

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На підприємстві, як відомо з відкритих джерел, збирали iPhone компанії Apple. Однак робітники невдоволені зарплатою – мовляв, обіцяли їм значно більше. За словами протестувальників:

Випускнику інженерного факультету обіцяли 21 тисячу рупій (приблизно 285 доларів США), насправді ж заплатили 16 тисяч (216 доларів). А потім узагалі знизили зарплату до 12 тисяч рупій (162 долари).

інженерного факультету обіцяли 21 тисячу рупій (приблизно 285 доларів США), насправді ж заплатили 16 тисяч (216 доларів). А потім узагалі знизили зарплату до 12 тисяч рупій (162 долари). Працівники ж без технічних спеціальностей отримували до 8 тисяч рупій (109 доларів), а певна частина скаржилися, що їм заплатили усього якихось 500 рупій (7 доларів).

У результаті обурені люди розгромили фасад будівлі, офіси керівників, виробничі приміщення, гараж, перевернули та потрощили кілька автомобілів.

Цікаво, що у компанії Wistron поки ніяк не прокоментували погроми.

1/4 #Violence at @Apple #iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura near #Bengaluru in India

Nearly 2,000 employees, alleged not been paid, went on a rampage destroying the company’s furniture, assembly units and even attempted to set fire to vehicles pic.twitter.com/qtlHyJiRAh — Crisbin Joseph Mathew (@CrisbinJoseph) December 12, 2020

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.



Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc — TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) December 12, 2020

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