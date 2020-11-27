В індійському шпиталі для хворих на COVID-19 спалахнула пожежа: є жертви – фото 18+
В Індії, у штаті Гуджарат у лікарні для коронавірусних хворих виникла пожежа. У результаті загинули 5 людей, 1 постраждалий перебуває у дуже важкому стані.
Пожежа спалахнула в реанімації виділеної для лікування хворих на COVID-19 районної лікарні Раджкот, яка розташована за 237 кілометрів на захід від столиці штату. Про це повідомляє Сіньхуа.
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У результаті займання 5 хворих на коронавірус загинули. Ще 6 людей вдалося урятувати із пожежі, однак 1 постраждалий перебуває у тяжкому стані.
Загалом до іншої клініки безпечно транспортували 22 пацієнтів.
Наразі невідома точна причина інциденту. За попередньою інформацією, пожежу могло спричинити коротке замикання.
В індійському шпиталі для хворих на COVID-19 спалахнула пожежа / Фото ANI
У результаті 5 людей загинули, 1 людина у важкому стані / Твіттер TOIRajkot (18+)
Пожежа сталася у штаті Гуджарат: дивіться карту
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