В Індії, у штаті Гуджарат у лікарні для коронавірусних хворих виникла пожежа. У результаті загинули 5 людей, 1 постраждалий перебуває у дуже важкому стані.

Пожежа спалахнула в реанімації виділеної для лікування хворих на COVID-19 районної лікарні Раджкот, яка розташована за 237 кілометрів на захід від столиці штату. Про це повідомляє Сіньхуа.

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У результаті займання 5 хворих на коронавірус загинули. Ще 6 людей вдалося урятувати із пожежі, однак 1 постраждалий перебуває у тяжкому стані.

Загалом до іншої клініки безпечно транспортували 22 пацієнтів.

Наразі невідома точна причина інциденту. За попередньою інформацією, пожежу могло спричинити коротке замикання.

Зверніть увагу! У серпні 2020 року 8 пацієнтів із COVID-19 загинули у пожежі, яка виникла на останньому поверсі приватної лікарні в штаті Ахмедабад.



В індійському шпиталі для хворих на COVID-19 спалахнула пожежа / Фото ANI

У результаті 5 людей загинули, 1 людина у важкому стані / Твіттер TOIRajkot (18+)

Пожежа сталася у штаті Гуджарат: дивіться карту