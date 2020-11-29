В Індонезії прокинувся вулкан Левотоло: вражаючі фото і відео
На острові Лембата, що на півдні Індонезії, місцевий вулкан Левотоло випустив стовп попелу. Він піднявся на висоту у 4 кілометри. Наразі влада закрила місцевий аеропорт і заборонила польоти у цій частині країни.
Про руйнування і постраждалих поки нічого невідомо. Про це пише Інтерфакс з посиланням на західні ЗМІ.
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Жителям рекомендовано не перебувати в радіусі 4 кілометрів від кратера вулкана. Влада також попередила про можливу появу лавових потоків і ввела передостанній рівень реагування на загрозу.
В Індонезії прокинувся вулкан Левотоло
У регіоні вже закрили аеропорт і зупинили польоти / Фото з соцмереж
Влада оголосила про передостанній рівень загрози / Фото з соцмереж
В Індонезії прокинувся вулкан Левотоло: відео
Зауважимо, що у листопаді на італійському острові Стромболі, що на північ від Сицилії, активізувався вулкан. Тоді дощ з попелу накрив території, де живуть люди.
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