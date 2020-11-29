На острові Лембата, що на півдні Індонезії, місцевий вулкан Левотоло випустив стовп попелу. Він піднявся на висоту у 4 кілометри. Наразі влада закрила місцевий аеропорт і заборонила польоти у цій частині країни.

Про руйнування і постраждалих поки нічого невідомо. Про це пише Інтерфакс з посиланням на західні ЗМІ.

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Жителям рекомендовано не перебувати в радіусі 4 кілометрів від кратера вулкана. Влада також попередила про можливу появу лавових потоків і ввела передостанній рівень реагування на загрозу.



В Індонезії прокинувся вулкан Левотоло



У регіоні вже закрили аеропорт і зупинили польоти / Фото з соцмереж



Влада оголосила про передостанній рівень загрози / Фото з соцмереж

Зверніть увагу! В Індонезії, що розташована в сейсмічно небезпечній зоні (так званому Тихоокеанському вулканічному вогняному кільці), є приблизно 130 діючих вулканів.

В Індонезії прокинувся вулкан Левотоло: відео

Зауважимо, що у листопаді на італійському острові Стромболі, що на північ від Сицилії, активізувався вулкан. Тоді дощ з попелу накрив території, де живуть люди.