Повені та зсуви ґрунту сталися на індонезійському острові Ява в ніч на 17 листопада. Стихія охопила шість районів центральної частини острова. Природне лихо забрало життя 2 людей, ще 3 вважаються зниклими.

Повені та зсуви ґрунту на острові Ява спричинили сильні проливні дощі. Про це повідомило регіональне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Банюмас, інформує China.org.cn.

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Що відомо про стихійні лиха на острові Ява

Повені та зсуви ґрунту сталися в ніч на 17 листопада в центральній частині острова Ява. Стихія охопила шість районів Банюмаса: Сумпюх, Гумелар, Лумбір, Пурводжаті, Кебасен та Аджибаранг.

Як видно на опублікованих фото місцевих ЗМІ, стихія повалила дерева, вулиці покриті водою та мулом, деякі люди залишилися без житла.

Повені на острові Ява / Фото ANTARA foto, liputan6

У селі Богангін, що в районі Сумпюх, зсув повалився на будинок та вбив одну людину. Окрім того, у селі Банджарпанепен у тому ж районі 50-метрова скеля впала та знищила 3 будинки. Під обвалами опинилися 4 людей – одна з них загинула, інших трьох досі шукають.

Сильні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту: відео Tribun Banyumas

Повінь у Банюмасі: відео karmon