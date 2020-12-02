В Індонезії з початку пандемії спостерігається значний попит на секс-іграшки серед населення. Однак влада переконана, що це шкодить суспільній моралі. Відтак сотні заборонених предметів вже конфіскували та знищили.

Крім цього, в консервативній Індонезії забороняється продавати секс-іграшки. Але кількість онлайн-замовлення таких товарів значно зросла за період COVID-19. Про це повідомляє Vice.

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Влада намагається суворо контролювати надходження заборонених товарів ще з 2015 року. Зокрема митники постійно перехоплюють партії вантажу. Згодом секс-іграшки вилучають і спалюють, ніби мовиться про незаконні наркотики.

Востаннє, 27 листопада, було знищено 442 товари для дорослих в місті Бандунг. Серед конфіскованого: вібратори, ділдо та інші іграшки.

За словами керівника митної служби Індонезії, саме пандемія COVID-19 призвела до стрімкого збільшення онлайн-продажів секс-іграшок.

Секс-іграшки в Індонезії переважно імпортують з Китаю

В Індонезію переважно завозять товари для дорослих з Китаю, де зосереджено 70% світового виробництва. Цікаво, що китайські виробники заявили про зростання продажів секс-іграшок на 50% у першій половині 2020 року.

Ще в лютому 2020 року митники конфіскували сотні іграшок з Китаю в індонезійському аеропорту Куаланаму.