"Інформація обмежена": СБУ засекретила дані про свій автопарк
Служба безпеки України назвала дані про свій автопарк "інформацією з обмеженим доступом". Раніше з відповідним запитом до СБУ звернулися представники ЗМІ.
"Радіо Свобода" поцікавилося у СБУ, скільки автомобілів налічує їхній автопарк та скільки машин там закупили протягом 2019 та 2020 років.
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Однак конкретної відповіді на запит видання не отримало.
За результатами розгляду повідомляємо, що запитувані вами відомості, зокрема щодо стану фінансово-господарської діяльності підрозділів СБУ, належать до інформації з обмеженим доступом,
– заявили в СБУ.
Нагадаємо, раніше Верховний суд повідомив журналістам, що володіє 46 автомобілями, Конституційний Суд має 32 автівки, а Верховна Рада – 187 машин.
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