Служба безпеки України назвала дані про свій автопарк "інформацією з обмеженим доступом". Раніше з відповідним запитом до СБУ звернулися представники ЗМІ.

"Радіо Свобода" поцікавилося у СБУ, скільки автомобілів налічує їхній автопарк та скільки машин там закупили протягом 2019 та 2020 років.

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Однак конкретної відповіді на запит видання не отримало.

За результатами розгляду повідомляємо, що запитувані вами відомості, зокрема щодо стану фінансово-господарської діяльності підрозділів СБУ, належать до інформації з обмеженим доступом,

– заявили в СБУ.

Нагадаємо, раніше Верховний суд повідомив журналістам, що володіє 46 автомобілями, Конституційний Суд має 32 автівки, а Верховна Рада – 187 машин.

Зверніть увагу! У 2017 році журналісти програми "Схеми" підготували відеосюжет про " люксовий автопарк працівників управління захисту економіки СБУ". Вартість автівок, якими їздили працівники Служби безпеки, була неспівмірною з їхніми доходами як працівників держструктури.