У Раді нацбезпеки та оборони створили вебресурс, який допоможе моніторити ситуацію щодо нацбезпеки в регіонах. Проєкт має, як публічну, так і закриту частину.

На небезпечні процеси на Донбасі своєчасно не відреагували

Усі процеси, що відбуваються в країні, мають стосунок до національної безпеки. На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов у Національному координаційному центрі кібербезпеки, про це інформує УНІАН.

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Дуже небезпечні процеси відбувались у Криму, Донецькій і Луганській областях, і, на превеликий жаль, свого часу, не реагували на ті процеси. І сьогодні ми маємо певний клопіт,

– заявив Данілов.

У вебресурсу є закрита частина

Щодо тієї частини, яка буде закритою від громадськості, то, повідомив Данілов, вона має військову складову. На основі цих даних і моделюються прогнози та ухвалюються управлінські рішення.

Там є аналіз ситуації. Є вислів машинне навчання. Надаються прогнози по тих чи інших ситуаціях,

– сказав секретар РНБО.

Решта інформації – доступна для пересічних українців. Більшість з неї стосується процесів децентралізації. У РНБО сподіваються, що новий ресурс забезпечить прозору та ефективну роботу місцевої влади.

Три блоки вебресурсу:

"Територіальна організація місцевої влади" : усе про новий адміністративно-територіальний устрій України та додаткова статистична інформація.

: усе про новий адміністративно-територіальний устрій України та додаткова статистична інформація. "Моніторинг виборчого процесу" : дані для порівняльного аналізу результатів місцевих виборів – в розрізі партійного представництва та самовисування.

: дані для порівняльного аналізу результатів місцевих виборів – в розрізі партійного представництва та самовисування. "Формування представницьких органів місцевої влади": зведені результати цьогорічних виборчих перегонів.

Цікаво! Ознайомитись з новим вебресурсом для моніторингу від РНБО можна тут.