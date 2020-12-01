Інновація від РНБО: презентували вебресурс для моніторингу нацбезпеки
У Раді нацбезпеки та оборони створили вебресурс, який допоможе моніторити ситуацію щодо нацбезпеки в регіонах. Проєкт має, як публічну, так і закриту частину.
На небезпечні процеси на Донбасі своєчасно не відреагували
Усі процеси, що відбуваються в країні, мають стосунок до національної безпеки. На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов у Національному координаційному центрі кібербезпеки, про це інформує УНІАН.
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Дуже небезпечні процеси відбувались у Криму, Донецькій і Луганській областях, і, на превеликий жаль, свого часу, не реагували на ті процеси. І сьогодні ми маємо певний клопіт,
– заявив Данілов.
У вебресурсу є закрита частина
Щодо тієї частини, яка буде закритою від громадськості, то, повідомив Данілов, вона має військову складову. На основі цих даних і моделюються прогнози та ухвалюються управлінські рішення.
Там є аналіз ситуації. Є вислів машинне навчання. Надаються прогнози по тих чи інших ситуаціях,
– сказав секретар РНБО.
Решта інформації – доступна для пересічних українців. Більшість з неї стосується процесів децентралізації. У РНБО сподіваються, що новий ресурс забезпечить прозору та ефективну роботу місцевої влади.
Три блоки вебресурсу:
- "Територіальна організація місцевої влади": усе про новий адміністративно-територіальний устрій України та додаткова статистична інформація.
- "Моніторинг виборчого процесу": дані для порівняльного аналізу результатів місцевих виборів – в розрізі партійного представництва та самовисування.
- "Формування представницьких органів місцевої влади": зведені результати цьогорічних виборчих перегонів.
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