"Нафтогаз України" відкликав свої єврооблігації на 500 млн доларів. Іноземні експерти бачать в цьому провину уряду.

Про це повідомило "Новое время".

"Досить неприємно, що Міністерство фінансів та податкове відомство, здається, не знаходять спільної мови з найбільшим державним підприємством. Всі ці розбіжності під час запланованого нового випуску облігацій були ганебними", – сказав старший стратег з ринків Bluebay Asset Management Тімоті Еш.

В огляді видання також наводиться думка фінансового директора групи "Нафтогаз" Петера ван Леонова. Він каже, що міжнародні інвестори все більше стурбовані політичною та економічною ситуацією в країні, і що інвестори говорять про "бездоказові звинувачення Державної аудиторської служби України".

Два тижні тому витік інформації з ДАСу показав, що державна нафтогазова компанія нібито не сплатила податків на 2,6 млрд доларів минулого року. У п'ятницю комітет з аудиту і ризиків Наглядової ради "Нафтогазу" виступив зі спростуванням. У понеділок вдень Інтерфакс-Україна опублікував інтерв'ю з головою Державної податкової служби Олексієм Любченко. За його оцінками, несплачені податки "Нафтогазу" оцінюються в 1,2 млрд доларів.

Наступного ранку після того, як угода була відкладена, Інтерфакс-Україна процитував Ван Леонова: "Один інцидент пів біди – два інциденти переварити вже складно, але коли відбувається ціла низка різних інцидентів, ринок інвесторів тікає подалі. Всі ці погані новини вплинули на рішення міжнародних інвесторів".

Наводячи приклад відгуків з Лондона і Нью-Йорка, Ван Леонова зазначив, що інвестори "Нафтогазу" також нагадали, що вони уважно стежать за реформою корпоративного управління, оскільки це критично важливий фактор для розвитку інвестицій в економіку країни. Нагадаємо, 12 жовтня, за тиждень до роуд-шоу, Амос Хохштайн, єдиний американець в наглядовій раді "Нафтогазу", пішов у відставку.

Компанія була змушена витрачати нескінченну кількість часу на боротьбу з політичним тиском і зусиллями олігархів зі збагачення за рахунок сумнівних угод. Це ознака того, що корупція підіймає свою страшну голову над Україною, і це ми побачили на цьому тижні. Стара тактика використання прокурорів й аудиторів для залякування повернулася,

– написав він у прощальному слові, опублікованому в Kyiv Post.

Як раніше повідомлялося, ЗМІ опублікували інформацію про те, що ревізори Держаудитслужби за результатами проведеного аудиту нібито нарахували недоліків і порушень в роботі "Нафтогазу" на 225 млрд гривень, що призвело до прямих втрат компанії на суму понад 75 млрд грн. "Нафтогаз" не згоден з висновками аудиторів і пояснив причини правових колізій, пов'язаних з регулюванням його діяльності. На думку Геннадія Кобаля, директора консалтингової компанії ExPro Ukraine, ситуація зі "зливом" в ЗМІ даних державного аудиту НАК "Нафтогаз України" – це закономірний результат цілеспрямованої атаки проти компанії.