Сьогодні у світі до процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) вдаються сотні тисяч пар, у яких не виходить самостійно стати батьками. ЕКЗ подарувало життя мільйонам людей і зробила щасливими кілька поколінь батьків. Далі читайте російською мовою.

Несмотря на то, что первая ЭКО-девочка Луиза Джой Браун появилась на свет в далеком 1978 году, мифов и предрассудков около темы искусственного оплодотворения еще очень много. Для того, чтобы хоть немного развенчать их и узнать, какими вырастают ЭКО-дети, мы разыскали и пообщались с замечательной и обаятельной Марией, которая родилась благодаря ICSI еще в конце прошлого века.

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Мария, привет! Недавно тебе исполнилось 23 года. Поздравляем от всей души! Ты – ЭКО-ребенок. А сколько тебе было лет когда ты об этом узнала?

Спасибо за поздравления! Я знала о том, что я – ЭКО-ребенок, наверное, всю свою сознательную жизнь. От меня это никогда не скрывалось. Даже наоборот! Мне всегда это преподносилось с особой гордостью – что я особенный ребенок! Ребенок, созданный с большой любовью, с большой осознанностью и с огромным желанием.



Школьница Мария

Стеснялась ли когда-то этого? Или считаешь своей изюминкой?

Я никогда не стеснялась того, что я – ЭКО! И всегда считала это своей "фишкой"! Потому что в этом есть свои шарм и прелесть.

Помню случай, когда в разговоре со знакомым случайно упомянула, что я тот самый ребенок, который появился на свет благодаря искуственному оплодотворению. До сих пор помню его удивленные глаза: "А я думал, что ЭКО-дети либо какие-то не такие (прозрачные что ли!), либо их вообще не существует!" Потом еще какое-то время я замечала, как он аккуратно меня рассматривает, как будто изучает. И только убедившись, какое все-таки я прекрасное создание (смеется), он расслабился и мы подружились. И дружим, кстати, уже много лет.

Как ты училась в школе?

Очень хорошо училась! Математический класс, первая парта. И всегда не могла дождаться, когда же начнется моя любимая математика – всегда обожала ее!

После школы у меня были дополнительные занятия по математике, физике, химии, французскому и английскому. И еще академия балета ко всему прочему!

У меня на все хватало сил, энергии и желания, потому что мне все было интересно и хотелось все попробовать. Я с самого детства чувствовала, что моя жизнь наполнена событиями, эмоциями, людьми – чем-то важным и нужным для меня. Я всегда куда-то стремилась, шла, летела, мчалась!



"Здорово видеть в их глазах немую благодарность"

А куда поступила после школы? Какую специальность выбрала?

Поступила в КНЭУ ("Нархоз"). И выбрала достаточно интересную для девушки специальность – экономическая кибернетика! Там отучилась 4 года и поступила на магистратуру в университет имени Тараса Шевченка на специальность "менеджмент".

Один из самых въедливых мифов, что ЭКО-дети не такие как все – часто отстают в развитии. Мария, ты выглядишь замечательно! Расскажи, пожалуйста, чем занимаешься в жизни? Чем увлекаешься?

Да, действительно очень странно, что до сих пор живы подобные мифы – "дети ЭКО какие-то не такие", "бедные малыши часто отстают в развитии", "они очень слабенькие и часто болеют"… Когда я читаю подобные "глубокомысленные" рассуждения, мне становится смешно. И хочется крикнуть: "Посмотрите на меня! Разве я чем-то отличаюсь от вас!?"

Я всегда была спокойным и занятым ребенком – никогда не хулиганила, никогда не теряла времени. Обожаю животных и спасаю их с самого детства. Сегодня профессионально занимаюсь благотворительностью – ежедневно помогаю Гостомельскому приюту для животных, которому 20 лет. Некоторые люди, приезжающие в наш приют, думают, что я ветеринар (смеется). Уже настолько профессионально лечу зверей и ухаживаю за ними. А когда приезжает настоящий ветеринар, то общается со мной как с коллегой. Наверное, когда тебе нравится то, что ты делаешь, то это у тебя получается делать хорошо. Люди это видят, а животные чувствуют. Так здорово видеть в их глазах немую благодарность!



Жизнь – большое плавание

Работать я начала довольно рано: в 17 лет на первом курсе стала личным ассистентом экс-солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой. С тех пор совмещаю учебу в университете с работой, помощью в приюте для животных и работой по дому. Кстати, дома у нас тоже есть мини-приют, которым занимаемся мы с мамой. В нем живет 70 животных.

Мария, у тебя вообще есть недостатки? Чтобы ты хотела в себе изменить? У "поколения ICSI" недостатков нету! (смеется)

Я достаточно самокритична: чужим людям меня сложно задеть, но если я чувствую свою ошибку, то очень сильно ругаю себя. Еще я слишком верю людям и не сразу вижу, когда люди врут. Иногда это бывает больно.

А, и я очень люблю поспать! :) Из-за этого часто опаздываю куда-то. В школе это была моя проблема №1!

А как реагируют люди, узнав, что ты – ЭКО? С завуалированным любопытством? Или с всепонимающей жалостью?

Все мои друзья, конечно же, знают о том, как я появилась на свет. Те, кто сегодня узнают об этом, всегда с любопытством задают десятки вопросов. И мне всегда приятно делиться этой информацией, так сказать, от первого лица. Потому что когда у человека есть перед глазами живой пример, то, возможно, он поймет, что технологии на службе у природы – это благо, а не кощунство.

Мне кажется, что к родительству нужно подходить не только с желанием, но и осознанно. Потому что дети – это не просто что-то случайное в нашей жизни, а это действительно наше будущее, наше продолжение. И ЭКО в ХХІ веке – один из самых правильных методов, к которому можно прибегнуть, если что-то не выходит.

Я решила еще лет 10 назад, что когда буду готова стать мамой, то хочу чтобы мой ребенок тоже был ЭКО.



Мария с подругами

Мне показалось, что у тебя очень теплые отношения с мамой. Мария, задумалась ли ты, насколько сильно родители тебя ждали, если пошли на такую достаточно непростую во всех смыслах процедуру?

Да, у меня с мамой безумно сильная связь! Это огромное взаимопонимание! У меня порой складывается такое ощущение, что я знаю то, о чем думает она. А она, в свою очередь, читает мои мысли. И это иногда даже пугает! (смеется)

Меня очень сильно хотели! Я была максимально мега желанным ребенком! И когда я слушаю историю, как это все начиналось, какой путь она прошла, как она впервые увидела меня... эту маленькую клеточку... это просто невероятно! У меня даже есть снимок этой клеточки – этой вот меня. Меня, где я малюсенькая клеточка!

И это так трогательно и трепетно понимать, что меня хотели настолько сильно, настолько осознанно! Что я – это не случайность. Я – это огромная любовь. Плюс талант и опыт моего крестного дяди Саши... Александра Семеновича, который помог мне родиться. И это вот все сложилось, совпало, получилось – и появилась я!

Я очень горжусь этим! Это не передать словами... Это дает огромную силу – осознание, что тебя настолько любят!



Еще один этап пройден!

Ты уже упомянула то, что как раз я хотел спросить… Про врача, который стал твоим крестным. Какие у вас взаимоотношения? Чувствуешь ли какую-то энергетическую связь с ним?

Действительно, врач, который помог мне появиться на свет, впоследствии стал моим крестным папой. Наверное, я ему никогда этого не говорила, но я его очень люблю. И это не просто слова для галочки – действительно чувствую некую взаимосвязь с ним. Он поддерживал меня до моего рождения, поддерживает меня сейчас. Это человек с безумно положительной энергетикой, сильный и талантливый. Поэтому мне очень повезло, что у меня такой крестный папа. И, действительно, именно ПАПА! По-другому и не скажешь.

Ты веришь в Бога? Какие вообще у тебя взаимоотношения с религией?

Да, я верю в Бога! Но для меня Бог – это что-то такое, что находится выше нашего понимания. Космический Разум. Энергия Вселенной. Что-то большое, необъятное. Вне времени и пространства. А люди просто договорились между собой и дали Этому имя – Бог.

Я крещеная. Мы католики. Я стараюсь регулярно посещать костел: для меня это как очищение некое. Я прихожу в костел, чтоб побыть наедине с собой. Могу выплакаться, попросить прощения или совета, рассказать о своих достижениях и поблагодарить эту вселенную, эту силу за то, что я есть, за то, что я появилась. Ведь это как уравнение – и если сложить все-все-все его переменные, в том числе и эту силу, то будет верный результат – появляются детки! И вообще все-все появляется на этой планете – появляется жизнь!

Поэтому да, я верю! И это очень приятное чувство.



Самые родные люди

Недавно на одной медицинской страничке в фейсбуке (основная аудитория – пациенты, но есть и врачи) задал простой вопрос: "ЭКО – это хорошо или плохо?" Честно говоря, не думал, что в наше время возможно такое дремучее отношение к искусственному оплодотворению. "Уничтожение женского здоровья". "Вмешательство в божьи планы". "Мошенничество и шарлатанство"… Мне кажется, у тебя есть полное право, что-то возразить этим людям.

Это так удивительно понимать, что люди могут негативно отзываться от таких революционных достижениях науки! Наверное, за такое сожгли на костре Джордано Бруно. Это прорыв, в первую очередь, в медицине!

Вот как я – не медик, а просто ребенок, который родился, живет и наслаждается жизнью, – объяснила бы этот процесс: берется материал у мамы, берется материал у папы, отбираются клеточки, лучшие из лучших, и соединяются в огромное счастье! Я не понимаю, как люди могут говорить что-то про уничтожение женского здоровья? Это помощь в том, чтоб женщина могла реализовать свое природное предназначение – стать Мамой!

Примерно так некоторые люди выступают против кесарева сечения: пусть будет плохо, больно, но зато натурально! Научными достижениями медицины нужно пользоваться! Это не мошенничество, не шарлатанство и это ни в коем случае не вмешательство в Божьи планы!

Когда люди чего-то не понимают, они боятся. И начинают домысливать. Вот из этих домыслов и появляются мифы. Мне кажется, что людям просто надо все подробно объяснять, рассказывать и показывать, что такие дети есть и что у нас все хорошо!



Университет зовет!

Когда ты приезжаешь в гости к крестному в клинику, видишь там врачей, проскальзывало ли у тебя понимание того, что вот эти люди в бирюзовой форме прямо сопричастны к твоему появлению на свет?

Да! Действительно, когда я приезжаю проведать крестного и вижу других врачей, генетиков, медсестер, то постоянно проскальзывает мысль, что "они меня знают дольше, чем себя знаю я!" (смеется). И это на самом деле невероятное ощущение, что ты с тысячами других рожденных когда-либо деток стали вместе одной большой-большой семьей!

Дети ЭКО – это дети не благодаря, а вопреки. Это чудо, появившееся на свет благодаря сильнейшему желанию и знаниям многих людей. Чувствуешь ли свою уникальность? Чтобы ты посоветовала людям, которые не могут забеременеть самостоятельно и только задумываются об искусственном оплодотворении.

Думаю, ни для кого не секрет, что ни мы, ни наш организм не идеальны. Даже навороченные супер-пупер компьютеры иногда дают сбои. И, к сожалению, есть пары, которые не могут естественным путем стать родителями. Но, возможно, раньше это была проблема – сегодня это просто задача, которую можно и нужно решать.

Сегодня наука достигла огромных высот и стоит на службе у любви. И в результате этого симбиоза рождаются детки – чудесные, здоровые, сильные, с большим потенциалом. Которых очень ждали. Которых очень хотели! В которых родители и врачи вложились по максимуму – энергией, знаниями, опытом, любовью!



"Я – это огромная любовь!"

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И в завершение – блиц-вопросы! Любимый фильм?

"Пираты Карибского моря"! Обожаю Джонни Деппа!

Любимое блюдо?

Спагетти и суши!

Какую музыку любишь?

Обожаю классическую музыку!

Занимаешься ли спортом?

За спиной 8 лет академии балета! Еще пару лет современных танцев. Сейчас просто поддерживать себя в тонусе растяжками и спортзалом.

Мария, спасибо тебе большое за честное общение! Пусть у тебя в жизни получается все, о чем ты мечтаешь!

Автор: Максим Коровниченко