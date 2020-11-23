Відома російська ведуча та тепер уже блогерка Ксенія Собчак взяла інтерв'ю у колишнього керівника Офісу Президента Андрія Богдана. І все б нічого, якби автори відеоверсії не припустилися ганебної помилки – вони переплутали українського журналіста Юрія Бутусова з його російським тезкою та однофамільцем. І поставили фото останнього. Зауважимо, що Юрій Миколайович Бутусов є театральним режисером.

Інтерв'ю Собчак із Богданом: деталі конфузу з Бутусовим

Конфуз із самим собою помітив власне український журналіст Юрій Бутусов. Відповідний допис з'явився на його фейсбук-сторінці.

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Сталося це, коли телеведуча та колишній керівник ОПУ почали обговорювати тему звільнення очільника Конституційного Суду Станіслава Шевчука та призначення на його місце Олександра Тупицького. Собчак зауважила, що читала на сайті Бутусова, що нібито Богдан про це спілкувався з головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком.

Зрештою Богдан факт розмови з Вовком і обговорення не спростував. Але наголосив, якщо він і обговорював Тупицького, то говорив тільки в негативному контексті.

І в цьому моменті автори відеоверсії переплутали Бутусових – замість українського журналіста та поставили фото театрального режисера. Водночас підписали, що це головний редактора сайту "Цензор.Нет".

Ну я розумію, можна не знати мене, адже "Цензор.Нет" в Росії є повністю заблокованим у всіх провайдерів з 2014-го року, але ж режисер – мабуть, найвідоміший в РФ, не можна таке плутати,

– підкреслив український журналіст Бутусов.

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Інтерв'ю з Богданом: у Собчак, замість українського журналіста Бутусова, поставили фото роосійського режисера / Cкриншот взято з фейбуку Юрія Бутусова