На українських телеканалах 22 жовтня вийшло велике інтерв'ю з Президентом України Володимиром Зеленським. У межах спілкування з журналістами під назвою "Осінь-2020: перемоги й виклики" президент розповів про боротьбу з корупцією і пандемією коронавірусу, війну з Росієї і багато іншого.

Головні тези з інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського зібрав 24 канал.

До слова Інтерв'ю Зеленського українським телеканалам: онлайн-трансляція

Своє інтерв'ю з президентом українські телеканали записали ще напередодні, 21 жовтня. Тоді саме минуло півтора року з моменту обрання Володимира Зеленського.

П'ять питань Володимира Зеленського

Раніше президент Зеленський анонсував проведення всеукраїнського опитування під час місцевих виборів. Відтак 25 жовтня українці зможуть відповісти на 5 додаткових питань. За словами Зеленського, вони стосуватимуться того, що "найбільше хвилює українців".

5 запитань опитування:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей? Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих? Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

Володимир Зеленський під час інтерв'ю заявив, що всеукраїнське опитування матиме дуже важливе значення. Проте юридичних наслідків у його результатів бути не може.

Важливо Тут немає ніякого юридичного фундаменту, – Зеленський про результати всеукраїнського опитування

Про довічне ув'язнення для корупціонерів

Український лідер виступає за довічний термін для корупціонерів. Зеленський уточнив, що народовладдя – це те, що він обіцяв у своїй передвиборчій кампанії. Зеленський не заперечує, що 95% опитаних можуть підтримати довічне для корупціонерів. Однак глава держави не впевнений, що й парламент схвально сприйме таку ініціативу.

Про вільну економічну зону на Донбасі

На думку Зеленського, створення вільної економічної зони на Донбасі є найважливішим кроком для завершення війни. Також він вважає, що економічно підняти окуповану частину Донбасу неможливо.

Зеленський підкреслив, що його не лякає перспектива скасувати, наприклад, податки для Донбасу або надання якихось інших преференцій в рамках ВЕЗ, якщо є можливість повернути туди український та іноземний бізнес.

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Про гарантії Будапештського меморандуму

Питання про відновлення переговорів України щодо Будапештського меморандуму потрапило до переліку тих, які збираються поставити українцям 25 жовтня. Володимир Зеленський зазначив, що проводиться комплексна робота.

У нас не випадково з'являються військово-морські бази. Не випадково я підписую стратегічні угоди, яких не було й близько в України. Я хочу ще з кількома країнами це зробити. Тому я не можу сказати всю мою стратегію,

– сказав Зеленський.

Також він додав, що усі договори повинні виконуватись.

Про легалізацію медичного канабісу

Очільник держави закликав нардепів схвалити відповідний закон, якщо українці підтримають легалізацію канабісу у медичних цілях.

Електорально вони (нардепи – 24 канал) побачать, що люди це підтримують. Тоді я як президент, маючи вже соціологію, нічого не буду боятися, подам цей законопроєкт і буду знати, що в мене є підтримка і Ради, і народу,

– наголосив Зеленський.

Навіщо легалізовувати медичний канабіс

Легалізація канабісу в Україні може відбутися з медичною метою. Вживання канабісу зменшує біль у важкохворих людей.

Вживати канабіс з медичною метою вже дозволили Австрія, Італія, Швейцарія, Польща, Фінляндія, Північна Македонія та інші країни світу.

Окрім того, на території деяких держав дозволили вживати канабіс не лише для лікування, але й розваг людей.

Коронавірус в Україні

Ситуація з COVID-19 в Україні залишається вкрай складною. Наразі до послаблення карантину не готова жодна з областей України. Натомість кількість регіонів, що потрапили до червоної карантинної зони, збільшується.

Що Зеленський думає про COVID-19 в Україні

Жорсткий карантин українська влада запроваджувати не планує. Адже такі обмеження можуть повністю зупинити економіку України.

Якщо в Україні фіксуватимуть 15 000 хворих на коронавірус на добу, локдаун стає цілком можливим.

Питанням додаткового медичного обладнання, медичного забезпечення та кількості лікарів нині приділяють максимум зусиль.

Українською вакциною займалися понад пів року і вона вже проходить тестування. Президент готовий випробувати вакцину на собі, якщо вакцина проти коронавірусу успішно пройде випробовування.

Покарання за порушення карантину в Україні мають бути суворішими, а штрафи – більшими.

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Ротації у Кабміні

Вже найближчим часом Зеленський разом з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем оцінить роботу міністрів уряду.

Голови можуть полетіти, це правда. Але я хочу сказати не через те, що хтось з депутатів має погані стосунки з тим чи іншим міністром. Є оцінюючий формат тих чи інших міністрів і дійсно когось може не бути. Найслабкіші будуть йти,

– підкреслив президент.

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