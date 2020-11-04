У свіжому випуску "Голосу Америки" за 4 листопада – вибори у Сполучених Штатах пройшли за високої явки та без повідомлень про суттєві порушення в процесі голосування. Наразі ще триває підрахунок голосів. Інтрига тримається на 3 штатах: Вісконсин, Мічиган та Пенсильванія. Повільний підрахунок там пов'язують з обробкою бюлетенів, які надійшли поштою.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Явка на виборах президента у США може скласти близько 67%. Це буде найбільшим показником за понад 120 років.

У день президентських виборів істотних кібернападів на виборчу інфраструктуру не відбулося. Про це заявив директор Агенції США з кібербезпеки та безпеки інфраструктури.

На виборах у Сенат триває запекле змагання за те, яка партія отримає більшість. Республіканці можуть зберегти контроль над Сенатом, якщо в підсумку програють не більше ніж 4 місць демократам.

Вашингтон почав готуватися заздалегідь до ночі виборів. Власники багатьох бізнесів у центрі міста забили свої вітрини дошками, побоюючись протестів та масових заворушень.