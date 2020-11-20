Більше ніж 6 мільйонів українців не мають власного житла. Ті, хто квартири винаймають, витрачають на оренду щомісяця 50% заробленого. А 70% будинків у нашій державі взагалі потребують капітального ремонту.

Ще навесні Володимир Зеленський анонсував програму вигідної іпотеки, восени заявив, що кредитний прорив вдався відтак іпотека на житло під 10% стала реальністю. Чи зможе це врятувати ситуацію з нерухомістю та скільки ж насправді коштує кредит під 10% – читайте в матеріалі 24 каналу.

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За українськими нормами на одну людину достатньо 24 – 25 метрів квадратних житлової площі. Коли у європейських країнах ця цифра досягає 60.

Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе заявив, що нині в Україні спостерігається дефіцит житла. Утім врятувати ситуацію можуть іпотечні програми.

Що таке іпотека під 10%

Нещодавно в Україні запрацював проєкт, який пропонує кредитування житла під 10% річних. Її ініціатором був президент Володимир Зеленський. Нині до програми долучились 3 державних банки і 2 комерційних. Утім умови кредитування у них різні. У комерційному – кредит доступний всім, в іпотеку можна придбати як житло на вторинному ринку, так і в новобудовах.

Кредитують до 4 мільйонів гривень терміном на 20 років. Обов'язковим також є перший внесок – 30 %.

Щомісячний платіж обійдеться приблизно в 9 600 гривень, сукупний сімейний дохід має бути від 22 – 24 тисяч гривень у місяць, щоб мати можливість отримати кредит в розмірі 1 мільйон гривень,

– пояснив представник комерційного банку Володимир Чорненький.

Іпотека для держпрацівників

Натомість у державних банках іпотеку під 10% надають не всі. Лише – медикам, вчителям, надзвичайникам та іншим держслужбовцям. Для них відсоткова ставка фіксована, для інших – ні.

"Для інших клієнтів ми пропонуємо кредитування під 13%, а для людей, які отримують зарплату на картку "Ощадбанку", – 12,5 %", – зазначила представниця державного банку Валерія Малахова.

Перший внесок у державному банку – до 30% від суми кредиту. Іпотека розповсюджується на вторинний ринок, а от у новобудові можна придбати житло лише у 2-х забудовників, які мають кілька об'єктів і ті – у столиці.

Зважте всі за та проти

Юристи ж застерігають, що перед тим, як брати кредит, необхідно зважити власну платоспроможність. Адже по факту витрати будуть більшими.

Є ще додаткові витрати це в районі десь 1,5, 2, а то і 3% – це страхування, нотаріальний збір, тобто це теж треба платити. Це не буде, що інвестор заплатив 10% ​​і отримав кредит, там будуть додаткові витрати,

– сказав юрист Ігор Кодуляк.

Отож, в середньому за 10 річний кредит до вартості квартири ви сплатите ще понад 100 тисяч гривень відсотків та ще до 3% за послуги юриста, страхування, тощо, а це орієнтовно 40 тисяч гривень.

Наразі ж державної програми кредитування населення не існує. Іпотека під 10% – лише пропозиція президента, яку підхопили кілька установ. Фахівці кажуть, аби дійсно реанімувати іпотечне кредитування потрібно вдосконалювати законодавство, яким можна захистити як кредиторів, так і позичальників.