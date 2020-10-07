Рік тому українцям пообіцяли іпотеку під 10% і зараз заявляють, що дотрималися обіцянки. Та насправді українцям доведеться переплатити куди більше, ніж 10% річних, щоб отримати іпотечний кредит.

У матеріалі 24 каналу ви діхнаєтеся, яку ставку насправді пропонують банки з програмою 10%, а також в кінці матеріалу ми порахували що вигідніше: взяти іпотеку чи орендувати квартиру.

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Хто пропонує іпотеку під 10%

П’ять українських банків пропонують іпотеку нібито під 10%. Це Приватбанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Правекс Банк та Кредобанк. Кожен банк має свої умови, але насправді жоден з них не пропонує іпотеку під 10%, якщо врахувати приховані платежі та відсотки. Крім того, отримати навіть таку іпотеку може далеко не кожен.



Чи існує іпотека під 10% / Unsplash

Перший внесок – 30-40%

Цікаво, що банки не замінили свої старі іпотечні програми на іпотеку під 10%, а просто додали її як альтернативну та отримати її важче, ніж звичайну. Однією з вимог є великий початковий внесок від 30% до 40% від всієї суми вартості житла. Кредобанк та Правекс банк хочуть початковий внесок в 40%, інші – в 30%.

Ставка під 10% діє лише перший рік

Програма під назвою "Іпотека під 10%" насправді не передбачає ставки 10%. Ця ставка діє лише перший рік, а далі розраховують ставку за принципом UIRD + 3-5% в залежності від банку. Наприклад, Приватбанк з другого року відсоток під іпотеку починає розраховувати за формулою UIRD + 4%. Наразі це 12,66%. Актуальний індекс ставок по депозитах можна дізнатися тут.

Приховані відсотки та платежі

Людина, яка хоче взяти іпотеку, заплатить куди більше, ніж 10%. Показуємо на прикладі Приватбанку, який вимагає сплатити ще такі додаткові послуги та відсотки:

Страхування іпотеки (0,5%).

Страхування здоров’я позичальника (0,5%);

Разова комісія по кредиту (1%);

Послуги нотаріуса (приблизно 12 тисяч гривень);

Оцінка нерухомості (приблизно 3 500 гривень).

Тобто це ще додаткові 2% та 500 доларів зверху.

Страхування і справді є обов’язковим платежем згідно зі статтею 7 закону "Про страхування" та 8 закону "Про іпотеку". Але банк зобов’язаний надати вам перелік всіх компаній, з якими співпрацюють. І з цього переліку можна обрати найдешевший варіант.

Обмеженість

Далеко не кожен може дозволити собі іпотеку під 10%, оскільки банки хочуть підтвердження офіційних доходів. До прикладу, щоб взяти іпотеку на житло вартістю мільйон гривень, потрібно довести, що щомісячний дохід на рівні 1-1,5 тисячі доларів. Нагадаємо, що середня зарплата в Україні – 11 446 гривень (до оподаткування), а це всього 400 доларів. Тобто сім’я із середнім доходом не може дозволити собі іпотеку.

Іпотека під 3%

В Україні ще не почали по-справжньому діяти програми іпотеки під 10% як чиновники вже заговорили про 3-4% річних.

Міністр економіки Ігор Петрашко вважає, що 10% недостатньо, щоб іпотека стала масовою серед українців.

Якщо сім'я заробляє у місяць в середньому 16-17 тисяч гривень, а хоче придбати квартиру вартістю 40 – 45 тисяч доларів, то лише за умов кредиту під 3% така сім'я буде сплачувати 7-8 тисяч гривень місячно протягом понад 10 років, розповів Петрашка, зазначивши, що до цілі в 3% почнуть рухатися у 2021 році.

Лайфхаки: як зекономити на іпотеці

Спецпропозиції від забудовників. Будівельні компанії часто мають спільні іпотечні програми з банками. Подавши заявку на іпотеку через забудовника, можна зекономити 1-1,5% річної ставки.

Питайте про знижки у забудовника. Якщо купуєте останню квартиру у будинку чи на непопулярному поверсі – то можете очікувати на знижку. У будь-якому разі, запитати варто.

Інколи забудовники не розплачуються грошима перед постачальниками матеріалів, а зберігають за ними квартири, які ті потім продають дешевше. Якщо вийти на них, то можна купити квартиру на 1-2 тисячі гривень дешевше за квадратний метр.

Вибирайте страховку. Є ряд послуг, які банк нав’язує: від страхування до послуг оцінника. Відмовитися не можна, але обрати найвигідніший для вас варіант ви маєте право, якщо виділите час, щоб переглянути всі пропозиції від банку. Пам’ятайте, що банк не може надати вам лише один варіант, у вас повинен бути вибір.

Поверніть податки. Ви можете повернути податки зі сплачених відсотків по іпотеці. Оформити повернення ПДФО потрібно у фіскальній службі. Це потрібно робити щороку. До прикладу ви взяли іпотечний кредит у 2020 році на 5 років. Відповідно вам щороку з 2021 по 2026 потрібно подавати на повернення податків зі сплачених відсотків за попередній рік.

Що вигідніше: іпотека чи оренда

Працівник НБУ Микола Остролуцький стверджує, що середня ставка по іпотечному кредиту в Україні зараз – 13%. Хоча цей відсоток і не містить страхування, одноразові платежі тощо. Та візьмемо його за основну при розрахунку.



Іпотека чи оренда: що вигідніше / Unsplash

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Середня вартість однокімнатної квартири в Києві – 1 069 954 за даними сайту dom.ria. А вартість орендної плати за однокімнатку становила 7 410 гривень у серпні у Києві за даними Держстату.

Якщо взяти іпотеку під 13% на суму 1,07 мільйона гривень з початковим внеском 25% на 20 років, то загалом ви заплатите 2,14 мільйона гривень.

Якщо ви ці 20 років будете орендувати квартиру (припустимо інфляція становитиме 5% щороку), то заплатите 2,94 мільйона гривень. Тож іпотека все таким більш вигідна у довгостроковому плані.

Але врахуйте, що при оренді житла, там вже є меблі і ви не робите ремонт. При купівлі квартири за іпотечний кредит, це все потрібно робити власним коштом, але зате на виході ви маєте власну квартиру.