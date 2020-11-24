Іран розглядає можливість закласти в держбюджет на 2021 рік компенсації за збиття літака МАУ в небі над Тегераном. Мовиться про компенсації для родичів жертв трагедії.

Точна сума компенсацій для людей, чиї рідні загинули внаслідок збиття літака, наразі невідома. Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів в коментарі "Радіо Свобода".

До слова Україна не отримала від Ірану обіцяних документів щодо збиття літака в Тегерані, – МЗС

Наразі офіційні джерела з боку Ірану не підтверджують точної інформації щодо можливої суми асигнувань. Ми можемо вітати те, що іранська сторона може закласти відповідні видатки у свій бюджет,

– підкреслив дипломат.

Він пригадав, що під час минулих переговорів Іран висловив готовність виплатити компенсації родичам усіх жертв, але досі так і не розпочали перемовини щодо рівня компенсацій.

"Українська сторона виходить із того, що спочатку ми маємо розібратися з причинами трагедії, подивитися, наскільки незалежним і неупередженим є технічне розслідування, кримінальне розслідування", – зазначив Євген Єнін.

Вже виходячи з рівня співпраці з Іраном можна буде говорити про рівень компенсацій, які варто очікувати від винуватця цієї трагедії.



Деталі про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу