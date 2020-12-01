Ісламська Республіка Іран на межі прийняття закону, який фактично знищить ядерну угоду та відкриє іранцям шлях до ядерної програми. Його розгляд прискорили після вбивства провідного фізика Мохсена Фахрізаде.

Один з головних фізиків-ядерників Ірану Мохсен Фахрізаде був вбитий за допомогою кулемета з дистанційним керуванням, коли їхав відпочити у передмістя Тегерану. І це маючи броньований автомобіль та ще дві машини охорони. 24 канал розповідає про наслідки.

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Зірвати дипломатію: як і за що вбили провідного вченого

Вчений отримав три смертельні поранення, коли вийшов з авта подивитись, що сталося: звуки куль по ньому він сприйняв за зіткнення або проблеми з двигуном. Після цього пікап Nissan, з якого стріляли, вибухнув. Все це тривало три хвилини. Фахрізаде помер пізніше в лікарні.

Фахрізаде вважався одним з лідерів та засновників ядерної програми Ірану та довго був ціллю для ізраїльскої розвідки – "Моссаду". Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху окремо згадав його на виступі у 2018 році.

Цю версію підтримав Радбез Ірану, у той час як Ізраїль каже про 12 своїх агентів на землі та ще 50 – у підтримці операції. Тель-Авів розповідає про вимкнення камер, обрізку електроенергії та інший саботаж, який передував власне вбивству.

Операція була дуже складна та проходила з використанням електронної зброї. На місці злочину нікого не було, – заявив на це секретар Вищої Ради національної безпеки Алі Шамхані.

Тож чому хтось – підозрюють Ізраїль та/або США – пішов на загострення відносин з Тегераном? Очевидно, щоб зірвати будь-яку подальшу дипломатію та змогу повернутися в ядерну угоду з боку адміністрації Джо Байдена.

Як максимум – спровокувати відкритий військовий конфлікт з Іраном та затягнути у нього Сполучені Штати. Мабуть, єдина умова, за якої Іран ще буде розглядати розмову з американцями – негайне зняття санкцій та дозвіл на продаж іранської нафти. Тегеран переживає найбільший на Близькому Сході спалах COVID-19 та дуже серйозні економічні санкції у рамках "максимального тиску", йому дуже потрібне полегшення.

В Ірані дуже складна політична, коронавірусна та економічна ситуація / Фото The National

Цю тактику в NYT назвали "випаленою землею", щоб перси вже не змогли підняти голови. У першу чергу, економічно.

Агресивний Іран Ворожнеча між двома країнами ще більше посилиться. Існує велика вірогідність, що на майбутніх виборах президента влітку 2021, до влади може прийти кандидат, близький до Аятолли Алі Хаменеї або Корпусу Стражів Ісламської Революції (КСІР). І прихильники жорсткої лінії можуть відкладати перемовини із США як мінімум до осені-зими 2021.

Іран дійсно мав програму з виробництва ядерних зарядів, але згорнув 17 років тому, у 2003. Її помітили в ЦРУ та іранській опозиції. З тих пір, Тегеран заявляє про виключно мирний напрямок свого атому.

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Але останні заяви про можливе повернення до 20% уранового збагачення дають підстави сумніватися у цьому. Якщо ж Іран дійсно вийде з СВПД (Спільний Всеохоплюючий План Дій, більше відомий як "іранська ядерна угода" – 24), то підозри лише посиляться. Зараз же в Ірані обертів набирає дискусія такого штибу: наскільки угода вигідна Ірану, якщо інші її підписанти не виконують свої зобов'язання?

Корені історії про "Іран та атом" сягають 1950-1960-х років, коли Америка передала перші знання та експериментальний ядерний реактор тоді ще шахській державі. Розробити першу бомбу іранці поки не змогли, на відміну від Індії, Пакистану, КНДР та Ізраїлю. В країні діє лише одна АЕС та кілька заводів зі збагачення урану.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї закликав всіх причетних продовжити роботу Фахрізаде. Експерти сходяться на думці, що в Ірані система важливіша за окремих її лідерів і продовжить існування. Хоча, скоріш за все, буде на початку загальмована. Але жодним чином не зупинена.

"Ізраїль нічого не виграє від цього вбивства, бо в Ірані ядерна програма вже не залежить від конкретних людей. Там міцна структура та багато молодих вчених", – сказав Al-Jazeera Д'яко Госсейні, старший дослідник Центру Стратегічних Студій.

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Іран може дуже скоро запустити ядерну програму повністю / Фото BBC

Вбивства Сулеймані, Фахрізаде та одного з лідерів "Аль-Каїди" змусили Іран виглядати слабким. Такою країною, яка не здатна захистити своїх військово-політичних лідерів та партнерів від наглої смерті під час таємних операцій. Це не рахуючи епідемію саботажу, вибухів та інших дивних подій, що сталися в Ісламській Республіці в 2020 році та й раніше.

Станом на зараз Іран – на роздоріжжі. Відповісти жорстко, як вони це вже робили, обстрілявши нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії або базу США в Іраку? Чи зберегти свої високоточні ракети та натомість, наприклад, вбити ядерну угоду та розгорнути програму на повну міць? Влада Ірану не хоче війни, бо вона її очікувано програє. Хоча це буде набагато складніше, ніж Ірак.

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За доступньою на сьогодні інформацією, Парламент Ірану (Меджліс) пішов другим шляхом. Занадто ризиковано когось атакувати, якщо з Байденом можна буде – поки що лише в теорії – домовлятись.

Прискореного розгляду було надано законопроекту "Стратегічний план дій по відміні санкцій". Він був поданий в Парламент ще на початку місяця. Якщо його приймуть найближчим часом, то в адміністрації президента Ірану Хасана Рухані буде два місяці, щоб домогтися відміни санкційного режиму.

"Цей план зміцнить промисловість та практичні досягнення іранських вчених та прокладе шлях Ірану до подолання санкцій. Цей закон … на додачу до відновлення ядерної промисловості, буде служити стримуванням для ворогів та безпеці людей", – виголосив спікер Меджлісу Мохаммад Багер Галібаф на засіданні в неділю.

Парламент Ірану в одному кроці від історичного рішення / Фото Iran Front Page

Якщо після двох місяців санкції залишаться, закон зобов'яже Атомну Організацію Ірану розпочати процес збагачення урану до 20% – мінімально бойового рівня. Для цього на підземному заводі Фордо мають встановити нові центрифуги IR-6. Такого урану треба буде виробляти до 120 кг на рік.

Непідконтрольна програма Додатково усі інспекції в рамках ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї – 24) та МАГАТЕ (Міжнародна організація атомної енергії – 24) мають бути зупинені. Це залишить експертів без доступу на ядерні об'єкти Ірану. Додатковий протокол, за допомогою якого МАГАТЕ слідкує, чи програма дійсно мирна, спіткає така ж доля.

"Який сенс у ньому, якщо наші вчені стають мішенями до підписання угоди та після?", – питає видання Tehran Times.

Прямо зараз, Меджліс буде сфокусований на чотирьох питаннях, які я особисто буду просувати, – заявив виданню Tehran Times Ферейдун Аббасідавані, голова енергетичного комітету Парламенту.

Він очолював Атомну Організацію Ірану та сам пережив замах у 2010 році.

Ці питання:

збагачення урану до 20%;

депортація всіх експертів МАГАТЕ;

зупинка співпраці;

вихід з СВПД.

Через три місяці на іншій підземній локації – в Натанзі – встановлять до 1000 центрифуг IR-2M. Як і IR-6 вони заборонені ядерною угодою, але відкрито використовуються Іраном. Завершити цей етап повинно відновлення реактору в Араку, який виробляє "важку воду". Його мали переробити на цивільний науковий центр.

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Відповідь Ірану може бути відкладена у часі. Якщо гнів буде направлений лише на Ізраїль, то вона може прийти до інавгурації Байдена. Але якщо додатково на США, то скоріш за все після неї. Принаймні частина відповіді буде точно військового характеру, вважають опитані близькосхідними виданнями аналітики.

Видання Middle East Eye видало ексклюзивну інформацію: Іран атакує ОАЕ, якщо США здійснить напад на Ісламську Республіку. Це було комуніковано особисто Наслідному принцу країни Мохамеду бін Заєду. Додатково Іран сказав, що вважатиме Емірати "винними у вбивстві Фахрізаде". Це дивно, бо в Абу-Дабі засудили ліквідацію. Близький Схід точно не стане безпечнішим місцем у 2021 році.