В Ірані заявили, що виплатять компенсації сім'ям загиблих внаслідок авіакатастрофи МАУ під Тегераном згідно з міжнародними нормами. Зокрема, для цього в іранському держбюджеті-2021 закладуть 200 мільйонів євро.

Що заявили в Ірані

Сума компенсацій не залежатиме від громадянства постражлалих. Наразі у Тегерані розглядають міжнародні прецеденти та процедури. Про це заявила віцепрезидентка Ірану з правових питань Лая Джонейді, повідомляє IRNA.

Читайте також Україна не отримала від Ірану обіцяних документів щодо збиття літака в Тегерані, – МЗС

Ми відповідальні перед сім'ями загиблих у тому, що стосується правової відповідальності та фінансової компенсації. Визначається принцип рівності всіх загиблих незалежно від їх громадянства,

– наголосила Джонейді.

За словами чиновниці, вона несе цивільну відповідальність за цю справу.

Загалом Іран має намір виділити 200 мільйонів євро на виплату компенсацій за катастрофу літака МАУ, інформує "Радіо Свобода". Гроші виділять з Фонду національного розвитку.

Що відомо про компенсації Ірану

В Ірані заявляли, що розглядають можливість закласти в держбюджет на 2021 рік компенсації за збиття літака МАУ в небі над Тегераном.

Водночас заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін зауважив, що важливішою є правда про авіакатастрофу, а жодні компенсації її не замінять.

Зверніть увагу! 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак української авіакомпанії МАУ. На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. Причиною авіакатастрофи стало збиття літака іранською ракетою.



Авіакатастрофа МАУ у Тегерані / Інфографіка 24 каналу