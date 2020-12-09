Офіційний Тегеран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих у авіакатастрофі літака МАУ, оскільки кошти на компенсації хотіли виділити з фонду нацрозвитку. Втім, це спричинило серйозні внутрішні дискусії в іранському суспільстві.

Водночас переговори з іранською стороною про розмір компенсацій Україна поки не розпочинала. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі "Громадського радіо".

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За моєю інформацією уряд вже відкликав цю пропозицію (щодо закладення у бюджеті на наступний рік 200 мільйонів євро для компенсації рідним, які загинули в авіакатастрофі – 24 канал), оскільки передбачалось, що кошти будуть виділені саме з фонду національного розвитку. Це спричинило серйозні внутрішні дискусії в іранському суспільстві. Але ми вітатимемо плани іранського уряду зарезервувати певну суму коштів у бюджеті для виплати компенсацій,

– зазначив дипломат.

За його словами, переговори з іранською стороною про розмір компенсацій поки не розпочинали.

Позиція України виходить з того, що рівень компенсації, зокрема, залежатиме від обставин катастрофи та від рівня співпраці та забезпечення об’єктивного і неупередженого розслідування катастрофи.

Цікаво, що нещодавно заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов заявив, що Київ не бачить сенсу в проведенні повторних перемовин з Тегераном про катастрофу. Мовляв, Іран досі обирає окремий шлях розслідування.

Зверніть увагу! Раніше в Ірані заявляли, що розглядають можливість закласти в держбюджет на 2021 рік компенсації за збиття літака МАУ в небі над Тегераном. Йшлося саме про суму у 200 мільйонів євро.



Водночас заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін зауважив, що важливішою є правда про авіакатастрофу, а жодні компенсації її не замінять.

Літак МАУ збили у небі над Тегераном 8 січня 2020 року. У результаті загинули 176 людей. Детальніше про авіакатастрофу – за посиланням.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу