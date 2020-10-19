Іранська сторона готова взяти на себе відповідальність за збиття літака МАУ у січні 2020 року. Також Тегеран готовий виплатити компенсації родичам жертв авіатрощі.

Розмір компенсацій буде однаковий для всіх

Розмір компенсації буде однаковий для усіх, незалежно від громадянства потерпілої сторони. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін, інформує пресслужба МЗС.

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Україна вимагає неупередженого та незалежного розслідування обставин трагедії. Про це Єнін заявив на зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Також Тегеран має надати доступ до всіх матеріалів справи.

Прогрес у переговорному процесі щодо українського літака буде сприяти нормалізації співпраці з Іраном у всіх сферах,

– додав Єнін.

Важливо! Родичі жертв катастрофи літака МАУ – американці за громадянством подали позов проти Ірану до Федерального суду у Вашингтоні. Позивачі звинувачують уряд Ірану та Корпус вартових Ісламської революції у неспроможності убезпечити життя пасажирів цивільної авіації.

Останні новини щодо збиття літака української авіакомпанії читайте тут.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу