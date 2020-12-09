Влада Ірану заявила про затримання кількох людей, які можуть бути причетні до вбивства іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде. У Тегерані вважають, що у вбивстві відіграв роль Ізраїль та, ймовірно, "американські або інші спецслужби".

Про це в інтерв'ю телеканалу Al-Alam повідомив помічник голови парламенту Ірану у міжнародних справах Хосейн Амір Абдоллахіан. Він заявив про існування безлічі свідчень, що підтверджують причетність до вбивства Фахрізаде ізраїльських спецслужб та, ймовірно, американських.

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За словами чиновника, частина людей, які брали участь у вбивстві вченого, затримані іранськими службами безпеки. Він пообіцяв, що ніхто з причетних "не втече від правосуддя".

Абдоллахіан відмовився розкривати деталі справи і додав: таку інформацію можуть розкрити тільки представники служби безпеки.

Що відомо про загибель ученого-ядерника Фахрізаде: