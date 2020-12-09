Вбивство "батька" ядерної програми Ірану: Тегеран заявив про затримання причетних
Влада Ірану заявила про затримання кількох людей, які можуть бути причетні до вбивства іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде. У Тегерані вважають, що у вбивстві відіграв роль Ізраїль та, ймовірно, "американські або інші спецслужби".
Про це в інтерв'ю телеканалу Al-Alam повідомив помічник голови парламенту Ірану у міжнародних справах Хосейн Амір Абдоллахіан. Він заявив про існування безлічі свідчень, що підтверджують причетність до вбивства Фахрізаде ізраїльських спецслужб та, ймовірно, американських.
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За словами чиновника, частина людей, які брали участь у вбивстві вченого, затримані іранськими службами безпеки. Він пообіцяв, що ніхто з причетних "не втече від правосуддя".
Абдоллахіан відмовився розкривати деталі справи і додав: таку інформацію можуть розкрити тільки представники служби безпеки.
Що відомо про загибель ученого-ядерника Фахрізаде:
- Фахрізаде називають "батьком" ядерної програми Ірану.
- У минулому він служив у Корпусі вартових Ісламської революції (КВІР).
- Вченого вбили 27 листопада неподалік Тегерану. Він був застрелений у своєму автомобілі. При тому, що його і дружину супроводжували аж 11 охоронців. Невідомі вистрілили йому у голову.
- У ЄС вбивство ядерника назвали злочином.
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