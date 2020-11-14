На вулицях іранського Тегерана вбили Абдуллу Ахмед Абдуллу, який користувався псевдонімом Абду Мухаммад аль-Масрі. Його називають другою за впливом людиною в "Аль-Каїді", а сам Абдулла навіть мав родинні зв'язки з Усамою Бен Ладеном – їхні діти раніше були одружені.

Спецоперацію з ліквідації ватажка "Аль-Каїди" провели спецслужби Ізраїля на прохання США. Про це повідомляє The New York Times.

До слова США завдали авіаудару в Сирії, знищивши кількох ватажків "Аль-Каїди"

Абдуллу Ахмед Абдуллу звинувачують у підготовці нападів на посольства США в Африканських країнах у 1998 році. Тоді внаслідок 2 нападів загинули понад 230 людей і ще близько 200 постраждали.

Ліквідували його саме в річницю цих нападів – 7 серпня 2020 року. Його пристрелили двоє працівників ізраїльських спецслужб, що пересувалися на мотоциклі.

До слова, на момент убивства він був разом зі своєю дочкою Міріам – вдовою сина Усами бен Ладена. Вона також загинула внаслідок нападу

Втім, інформацію про це замовчували протягом понад 3 місяців. Іранські чиновники намагалися приховати смерть Абдулли, "Аль-Каїда" також, а жодна з країн не брала за це відповідальність на себе.



Абдулла Ахмед Абдулла / Фото Getty Images