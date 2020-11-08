В Тегерані сподіваються, що відносини з Вашингтоном покращаться після того, як країну очолить Джо Байден. Каденцію Трампа у США влада Ірану охарактеризувала, як "авантюрну та войовничу".

В Ірані назвали політику США деструктивною

Гостро розкритикував Трампа на посаді глави Білого дому віцепрезидент Ірану Есхак Джахангірі. Про це інформує Egypt Independent.

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Джахангірі зазначив, що США під керівництвом Трампа порушили низку міжнародних договорів – як екологічних, так і економічних. Також республіканець, заявив віцепрезидент Ірану, увів "нелюдські" санкції проти іранського народу.

Я сподіваюсь, що ми побачимо зміни у деструктивній політиці США. Нарешті ера Трампа та його авантюрної та войовничої команди закінчилась,

– написав Джахангірі у твіттері.

Попередні заяви Ірану щодо виборів у США

Раніше заступник очільника МЗС Ірану Сайед Аббас Аракчі зазначив, що результати виборів у США не змусять Тегеран міняти свою політику. Також у відомстві не сподіваються, що прихід Байдена до влади значно щось змінить, проте, можливо, відрегулюють сам підхід до відносин між країнами.

Порадив Вашингтону зробити висновки з політики Трампа і сам президент Ірану Хасан Рухані.