В Ірані оприлюднили нові деталі вбивства ученого-ядерника Мохсена Фахрізаде. Для розправи над вченим нібито використали кулемет із супутниковим управлінням.

Заступник командира Корпусу вартових ісламської революції Ірану Алі Фадаві заявив, що у Фахрізаде вистрілили відразу 13 разів. Про це повідомляє Bloomberg. Зауважте Жахливе вбивство вченого-ядерника: Іран звинуватив США та Ізраїль Що ще сказав Фадаві Постріли були неймовірно точними. Дружина вченого сиділа поруч із ним, однак не отримала жодного поранення. Фахрізаде був убитий дистанційно – за допомогою використання штучного інтелекту. Що відомо про смерть Фахрізаде Фахрізаде називають "батьком" ядерної програми Ірану.

У минулому він служив у Корпусі вартових Ісламської революції.

Вченого вбили 27 листопада неподалік міста Тегеран.

Невідомі вистрілили Фахрізаде у голову.

У ЄС вбивство ядерника назвали злочином.