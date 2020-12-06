Застосували штучний інтелект: в Ірані розкрили деталі вбивства "батька" ядерної програми
В Ірані оприлюднили нові деталі вбивства ученого-ядерника Мохсена Фахрізаде. Для розправи над вченим нібито використали кулемет із супутниковим управлінням.
Заступник командира Корпусу вартових ісламської революції Ірану Алі Фадаві заявив, що у Фахрізаде вистрілили відразу 13 разів. Про це повідомляє Bloomberg.
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Що ще сказав Фадаві
- Постріли були неймовірно точними. Дружина вченого сиділа поруч із ним, однак не отримала жодного поранення.
- Фахрізаде був убитий дистанційно – за допомогою використання штучного інтелекту.
Що відомо про смерть Фахрізаде
- Фахрізаде називають "батьком" ядерної програми Ірану.
- У минулому він служив у Корпусі вартових Ісламської революції.
- Вченого вбили 27 листопада неподалік міста Тегеран.
- Невідомі вистрілили Фахрізаде у голову.
- У ЄС вбивство ядерника назвали злочином.
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