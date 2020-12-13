В Ірані, у провінції Чахармахал та Бахтіарі, спалахнула пожежа на нафтопроводі. Наслідки займання будуть ліквідовувати ще певний час.

Що відомо про пожежу

Займання спричинила тріщина у нафтопроводі. Про це повідомляє CNN Türk.

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Пожежники загасили вогонь. Потім нафтопровід почали ремонтувати. З'ясували, що тріщина була велика, тож ремонт триватиме довше, ніж припускали.

Наразі встановлюють причину пошкодження.

Які наслідки пожежі

Через аварію стався витік нафти в сільській місцевості в районі Меянкух. Проте інформації про жертв немає.

Зауважимо, масштабна пожежа також сталась у липні в порту іранського міста Бушір. Тоді одночасно загорілися 7 кораблів та підійнялися величезні стовпи диму. Однак внаслідок займання ніхто не постраждав.

Приблизне місце пожежі на нафтопроводі: