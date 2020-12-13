В Ірані стратили опозиційного журналіста Рухолла Зама
Іранського журналіста Рухолла Зама повісили зранку 12 грудня. Раніше його засудили до смертної кари за нібито розпалювання насильства під час антиурядових протестів у 2017 році.
Смертний вирок журналісту виніс Революційний суд Ірану у червні 2020 року. Про це повідомляє Mizan.
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8 грудня стало відомо, що Верховний суд Ірану залишив в силі рішення про смертний вирок журналісту. Зауважимо, Франція та правозахисні організації засудили таку позицію суду.
Що відомо про Рухолла Зама
- Рухолла Зам був редактором опозиційного порталу AmadNews і власником популярного телеграм-каналу.
- У телеграмі журналіст публікував компрометуючі матеріали про іранських чиновників і повідомляв про час акцій протесту у 2017 році.
- Пізніше суд заявив, що саме його робота в інтернеті спровокувала протести.
- Зам жив і працював у Парижі.
- У 2019 році журналіста обманом заманили в Іран та заарештували.
- Його звинуватили у діяльності проти внутрішньої і зовнішньої безпеки Ірану, поширенні фейкових новин і сприянні руйнуванню економічної системи країни з 2016 року.
- Крім того, Зама назвали французьким, американським та ізраїльським шпигуном.
- Згодом журналіст визнавав деякі свої правопорушення і публічно вибачився.
- Втім він заперечував звинувачення в підбурюванні до насильства, але відкрито визнав, що місія AmadNews полягала у поваленні уряду.
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