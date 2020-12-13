Іранського журналіста Рухолла Зама повісили зранку 12 грудня. Раніше його засудили до смертної кари за нібито розпалювання насильства під час антиурядових протестів у 2017 році.

Смертний вирок журналісту виніс Революційний суд Ірану у червні 2020 року. Про це повідомляє Mizan. Читайте також Вбивство "батька" ядерної програми Ірану: Тегеран заявив про затримання причетних 8 грудня стало відомо, що Верховний суд Ірану залишив в силі рішення про смертний вирок журналісту. Зауважимо, Франція та правозахисні організації засудили таку позицію суду. Що відомо про Рухолла Зама Рухолла Зам був редактором опозиційного порталу AmadNews і власником популярного телеграм-каналу.

У телеграмі журналіст публікував компрометуючі матеріали про іранських чиновників і повідомляв про час акцій протесту у 2017 році.

Пізніше суд заявив, що саме його робота в інтернеті спровокувала протести .

. Зам жив і працював у Парижі.

У 2019 році журналіста обманом заманили в Іран та заарештували.

Його звинуватили у діяльності проти внутрішньої і зовнішньої безпеки Ірану, поширенні фейкових новин і сприянні руйнуванню економічної системи країни з 2016 року.

Крім того, Зама назвали французьким, американським та ізраїльським шпигуном .

. Згодом журналіст визнавав деякі свої правопорушення і публічно вибачився.

і публічно вибачився. Втім він заперечував звинувачення в підбурюванні до насильства, але відкрито визнав, що місія AmadNews полягала у поваленні уряду. Зверніть увагу! Після масових заворушень в Ірані у 2009 році, протести 2017 року стали найпотужнішими. Тоді поліція затримала тисячі учасників акцій, крім того, 25 людей загинули.