У передмісті столиці Ірану місті Тегеран пострілом у голову вбили вченого-ядерника, якого називали "батьком ядерної бомби", Мохсена Фахрізаде. Трагедія сталася 27 листопада. Міністерство оборони Ірану назвало вбивство Фахрізаде терактом.

Видатний іранський вчений-ядерник Мохсен Фахрізаде став жертвою терористів. Про це повідомили іранські ЗМІ з посиланням на заяву міноборони Ісламської республіки.

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Як усе відбувалося

Як пишуть ЗМІ, невідомі під'їхали до Фірізаде і вистрілили йому в голову. Уточнюється також, що зловмисники вбили й охоронця вченого. Чоловіка на вертольоті госпіталізували в лікарню, але лікарям не вдалося врятувати його життя.

Відзначається, що спочатку на місці стався підрив смертника, а потім автомобіль вченого обстріляли інші нападники. У міністерстві оборони підтвердили новини про смерть науковця, але не зазначили, хто б за цим міг стояти.

Очевидці події розповідають, що на місці замаху пролунав щонайменше 1 вибух, після якого були чутні звуки перестрілки.

Що відомо про Мохсена Фахрізаде

У минулому Фахрізаде служив у Корпусі вартових Ісламської революції, обіймав високу посаду у логістичному центрі міністерства оборони Ірану, а також керував Фізичним дослідним центром.

у логістичному центрі міністерства оборони Ірану, а також керував Фізичним дослідним центром. На Заході його називали найвидатнішим фізиком-ядерником в Ірані й навіть порівнювали його з Робертом Оппенгеймером (американський фізик-теоретик, що брав участь у розробці перших зразків ядерної зброї).

в Ірані й навіть порівнювали його з Робертом Оппенгеймером (американський фізик-теоретик, що брав участь у розробці перших зразків ядерної зброї). У 2007 році його ім'я згадувалося в ООН як причетного не лише до ядерної програми, але також до проєкту по розробці балістичних ракет в Ірані.

Зверніть увагу! Раніше в Ірані жертвами замахів стали не менше 6 вчених, пов'язаних з ядерними дослідженнями.