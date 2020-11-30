Іранського ядерника Мохсена Фахрізаде 27 листопада вбили зі зброї нібито ізраїльського виробництва. Міністерство оборони Ірану заявило, що має "нові підказки" щодо особи винних. Інформацію скоро оприлюднять.

Ізраїль має єдиний ядерний арсенал Близького Сходу. За оцінками, він містить щонайменше 200 боєголовок. Про це повідомляє іранський державний телеканал Press TV.

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Ізраїльський слід у вбивстві вченого

Знайдені на місці вбивства елементи зброї нібито вказують на ізраїльське походження. Зокрема, за неофіційною інформацією, на зброї є відповідний логотип, характерний для продукції військової промисловості Ізраїлю.

Армія Ірану залишає за собою право помститися ворогам

Відразу після вбивства головнокомандувач іранською армією Сеййед Абдоль-Рахім Мусаві заявив, що "рука США та Ізраїлю чітко простежується в цьому злочині". Також він додав, що влада Ірану залишила за собою право відповіді.

Що відомо про вбивство Мохсена Фахрізаде