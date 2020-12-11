Генпрокурорка Ірина Венедіктова вирішила не вносити доплати за проживання у державній резиденції комплексу "Пуща-Водиця". Оренда для посадовиці обійшлася втричі дешевше.

Раніше Ірина Венедіктова обіцяла, що внесе доплату, якщо службова перевірка покаже занижену вартість оренди. Про це мовиться в проєкті "Схеми" видання "Радіо Свобода".

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В Офісі генпрокурора пояснили, що їхня очільниця виплатила ту суму, яка була зазначена в договорі про оренду державної дачі. Аналогічне пояснення навели й у комплексі "Пуща-Водиця".

При цьому раніше журналісти провели розслідування, в якому показали занижену вартість оренди держдачі Іриною Венедіктовою. Генпрокурорка сплачувала за будинок на майже 700 квадратних метрів 64 тисячі гривень на місяць.

Отже, це виходить 95 гривень оренди за кожен квадратний метр. При цьому, за даними "Схем", вартість оренди в "Пущі-Водиці" оцінюється в 320 гривень за квадратний метр. Тож Венедіктова мала б сплачувати за держдачу близько 215 тисяч гривень щомісяця.

Коротко про Венедіктову й держдачу: