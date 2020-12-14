В Ірландії 97-річний фермер відвідував фестиваль самотніх сердець в селі Лісдунварна 72 роки. Він помер холостяком, так і не зустрівши своє кохання.

Мік Бурк вперше приїхав на знаменитий фестиваль в селі Лісдунварна ще в 1946 році. Про це повідомили на сайті Irish Mirror.

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З того часу він не пропускав жодної події, поки його здоров'я не почало погіршуватися кілька років тому. Нещодавно він помер.

Особисте життя Бурка

У чоловіка було кілька романів і вдалих знайомств. Щоразу він повертався додому з повними кишенями телефонних номерів, але до весілля так і не доходило.

Я завжди говорив, що якби я зустрів когось, це було б кінцем моєї поїздки в Лісдунварну,

– розповів Бурк.



Фестиваль самотніх сердець / Фото Matchmakerireland

Місцева легенда

Організатор фестивалю Уіллі Дейлі сказав, що Бурк був місцевою легендою і ніколи не залишав надії знайти любов.

Зазначимо! Цього року фестиваль вперше за 165 років скасували.

Дейлі додав, що Бурк ніколи не був одружений. "Проблема була в тому, що він дуже мав гарний вигляд, він подобався всім дівчатам, і було нелегко вибрати одну і відкинути інших", – також він сказав.

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