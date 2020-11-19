В Ірландії трьом норковим фермам наказали знищити поголів’я тварин. Такі превентивні заходи потрібні для того, щоб зупинити потенційне поширення мутованої форми COVID-19.

Влада Ірландії побоюється, що мутована форма коронавірусу, виявлена ​​у норок, може зашкодити ефективності майбутньої вакцини. Про це повідомляє BBC.

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Норки становлять ризик для здоров'я населення країни

Головний лікар Ірландії Тоні Холохан звернувся з листом до департаменту сільського господарства. Він зазначив, що норки, яких вирощують на фермах, становлять постійний ризик для здоров'я населення. Їх терміново потрібно знищити.

Тим часом, ірландський національний мовник RTÉ повідомив, що запропоноване вибракування тварин наразі проводити не планують. Однак чиновники міністерства сільського господарства вже повідомили про це власників ферм у графствах Ліїш, Керрі та Донегал.

Фермерам дозволять зняти хутро після евтаназії тварин

В програмі уряду вже є зобов'язання поступово припинити вирощування норок в Ірландії. Однак, ймовірно, фермерам дозволять зняти хутро з тварин після їх евтаназії, щоб виконати непогашені замовлення.

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