Міністерство закордонних справ Ірландії дозволило різдвяному персонажу Санта Клаусу подорожувати країною під час карантину. Тепер він може не відбувати двотижневу самоізоляцію.

Таку інформацію розповів у своєму виступі міністр закордонних справ Саймон Ковені. Про це повідомили на сайті RTE.

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Важливі подорожі Санта Клауса

За його словами, потрібно сказати всім дітям у країні, що подорожі Санта Клауса – необхідні та мають важливу мету. Тому він звільняється він необхідності самоізоляції на 14 днів.

Він повинен мати можливість входити та виходити з повітряного простору Ірландії та ірландських будинків, не обмежуючи своє пересування,

– зазначив Ковені.

Також міністр додав, що його відомство вже декілька тижнів працювало над розв'язанням цього питання.

Зверніть увагу! Рівень захворюваності Covid-19 в Ірландії за 14 днів різко впав до 103,9 на 100 тисяч осіб з понад 300 в минулому місяці.

Minister Simon Coveney has told the Dáil that Santa Claus is an essential worker and will not be subject to Covid-19 travel restrictions when he arrives in Ireland next month | https://t.co/MElk3qkdy9 pic.twitter.com/mP8WrAwWHG — RTÉ News (@rtenews) November 26, 2020

Карантинні обмеження не скасували

Попри це, Ковені нагадав і про карантинні обмеження. "Я впевнений, що діти не повинні залишатися до ночі, бо Санта Клаусу потрібно дотримуватися соціальної дистанції. І тому люди повинні триматися від нього на відстані не менше 2 метрів на всіх етапах зустрічі з ним", – додав міністр.

Зазначимо! Уряд Італії минулого тижня дозволив різдвяному персонажу Санта Клаусу відвідувати дітей в умовах карантину. Але тільки за умови наявності дозволу на міжнародні подорожі та дотримання санітарних умов.

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