Ірландія звільнила Санта Клауса від карантину та самоізоляції: він зможе подорожувати країною
Міністерство закордонних справ Ірландії дозволило різдвяному персонажу Санта Клаусу подорожувати країною під час карантину. Тепер він може не відбувати двотижневу самоізоляцію.
Таку інформацію розповів у своєму виступі міністр закордонних справ Саймон Ковені. Про це повідомили на сайті RTE.
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Важливі подорожі Санта Клауса
За його словами, потрібно сказати всім дітям у країні, що подорожі Санта Клауса – необхідні та мають важливу мету. Тому він звільняється він необхідності самоізоляції на 14 днів.
Він повинен мати можливість входити та виходити з повітряного простору Ірландії та ірландських будинків, не обмежуючи своє пересування,
– зазначив Ковені.
Також міністр додав, що його відомство вже декілька тижнів працювало над розв'язанням цього питання.
Карантинні обмеження не скасували
Попри це, Ковені нагадав і про карантинні обмеження. "Я впевнений, що діти не повинні залишатися до ночі, бо Санта Клаусу потрібно дотримуватися соціальної дистанції. І тому люди повинні триматися від нього на відстані не менше 2 метрів на всіх етапах зустрічі з ним", – додав міністр.
Карантин в Ірландії: що відомо
- З 27 листопада Північна Ірландія ввела жорсткий карантин.
- Упродовж 2 тижнів будуть закриті усі магазини й підприємства, які надають послуги та продають товари другорядної важливості, а також церкви.
- Проте уряд Ірландії сьогодні, 27 листопада, може схвалити рішення про послаблення карантину в країні. Зокрема влада планує відкрити паби та ресторани з 7 грудня.
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