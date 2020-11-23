Ісландія хоче відновити туризм, але лише для багатих: є 2 умови
Попри те, що більшість міжнародних кордонів залишаються закритими, Ісландія запровадила зміни до своєї візової програми. Відтепер туди можуть приїхати для віддаленої роботи громадяни з-поза Шенгенської зони.
Втім, там назвали свої умови для іноземних туристів. Про це мовиться у Bloomberg.
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Тепер іноземці можуть спокійно жити в Ісландії протягом 6 місяців, навіть якщо кордони залишатимуться закритими. Вимоги прості і їх всього 2:
- Ваша зарплата має становити мінімум 1 мільйон ісландських крон. Це приблизно 7 360 доларів на місяць;
- Ви повинні мати відповідне медичне страхування, яке вимагає країна.
Така програма спрямована на людей, які мають можливість працювати дистанційно, а також якщо їм не потрібна віза для в’їзду в Ісландію.
Ісландія / Фото Unsplash
Це ще не все
Але є і ще дещо – дрібним шрифтом. Ви також повинні працевлаштуватися деінде і заробити 6-значну суму.
"Я думаю, що ідея полягає в тому, щоб залучити високодохідних професіоналів з Кремнієвої долини або Сан-Франциско, щоб вони витрачали свої гроші тут, а не там", – пояснив ісландський депутат Аста Гудрун Хельгадоттір.
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