Попри те, що більшість міжнародних кордонів залишаються закритими, Ісландія запровадила зміни до своєї візової програми. Відтепер туди можуть приїхати для віддаленої роботи громадяни з-поза Шенгенської зони.

Втім, там назвали свої умови для іноземних туристів. Про це мовиться у Bloomberg.

Важливо Чим приваблюють "місця сили": дивовижна фотопідбірка

Тепер іноземці можуть спокійно жити в Ісландії протягом 6 місяців, навіть якщо кордони залишатимуться закритими. Вимоги прості і їх всього 2:

Ваша зарплата має становити мінімум 1 мільйон ісландських крон. Це приблизно 7 360 доларів на місяць; Ви повинні мати відповідне медичне страхування, яке вимагає країна.

Така програма спрямована на людей, які мають можливість працювати дистанційно, а також якщо їм не потрібна віза для в’їзду в Ісландію.



Ісландія / Фото Unsplash

Це ще не все

Але є і ще дещо – дрібним шрифтом. Ви також повинні працевлаштуватися деінде і заробити 6-значну суму.

"Я думаю, що ідея полягає в тому, щоб залучити високодохідних професіоналів з Кремнієвої долини або Сан-Франциско, щоб вони витрачали свої гроші тут, а не там", – пояснив ісландський депутат Аста Гудрун Хельгадоттір.

Довідка. Для громадян України діє безвізовий режим з Ісландією (до 90 днів протягом 180 днів), якщо українець має біометричний паспорт для виїзду за кордон.

Скільки українців отримують зарплату майже у тисячу доларів – читайте у нашому матеріалі.