Повноцінні подорожі в Іспанію, ймовірно, відновлять навесні 2021 року. Країна сподівається знову прийняти туристів вже в березні.

Про амбітні плани Іспанії повністю відкрити кордони для туристів повідомляє The Local.

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Наразі ті, хто прибуває до Іспанії, повинні пред'явити негативний тест на Covid-19. Його слід зробити, менш ніж за 72 години до поїздки.

Однак іспанська влада сподівається, що до березня 2021 року цю норму скасують.

Національне туристичне агентство Іспанії Turespaña представило нову кампанію "Безпечна подорож". Її мета – заохотити туристів повернутися в країну, а також надати їм актуальну інформацію та поради з безпеки.

За допомогою цієї кампанії ми хочемо позиціонувати туристичний бренд Іспанії як фактор, що впливає на безпеку подорожей, і формувати впевненість туристів у тому, що вони знову приїдуть в нашу країну,

– зазначає влада.

Нагадаємо, наразі в Іспанії діють карантинні обмеження, які посилять на час зимових свят. Однак іспанці матимуть можливість подорожувати між регіонами для зустрічей з родичами та друзями.