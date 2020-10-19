У Мадриді автоблогер заради контенту розігнав автівку до 233 кілометрів за годину. Місцева поліція затримала любителя екстремальної їзди.

Що відомо про їзду блогера

Ютуб-блогер зняв на камеру, як він на автівці набирає швидкість аж до 233 кілометрів за годину, пише El Mundo.

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Водночас на кільцевій дорозі Мадриду M-45, де мчав чоловік, діє обмеження у 80 кілометрів за годину.

Опісля інциденту в поліцію надійшло повідомлення про порушення. Правоохоронці почали розслідування.

Згодом поліцейські арештували ютуб-блогера, який знявся за кермом авто на рекордній швидкості,

– йдеться у повідомленні.

Виявилося, що автівку чоловік позичив в одного зі своїх підписників. Той пояснив поліції, що не знав про наміри блогера випробовувати максимальну швидкість авто на громадському автошляху.

Що загрожує чоловікові

Згідно з кримінальним законодавством країни, подібні перевищення швидкості можуть каратися штрафом, громадськими роботами до 90 днів або до 6 місяців позбавлення волі. Крім того, блогер може втратити водійські права на термін від 1 до 4 років.

Що відомо про блогера-екстремала