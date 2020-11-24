В аеропорту іспанського міста Кастельон-де-ла-Плана загорівся пасажирський Boeing 747. Лайнер дуже пошкоджений, однак ніхто не постраждав.

У мережі з'явилося відео загоряння літака прямо в аеропорту іспанського міста Кастельон-де-ла-Плана. Ролик опублікували у твіттері Fly News.

Читайте також Військовий літак впав у житловому кварталі в США і спалахнув: є жертви – відео

На відео помітно, що у кабіні пілота сталося загоряння. Після чого у повітрі утворився стовп чорного диму.

На місце одразу прибули пожежники і ліквідували вогонь. На щастя, у результаті неприємного інциденту ніхто не постраждав. Однак лайнер серйозно пошкоджений.

Тепер авіаційні фахівці з'ясовуватимуть усі обставини пожежі.

Довідка. Цей Вoeing 747 скерували у серпні 2020 року в аеропорт Кастельон-де-ла-Плана для утилізації. Він був на стоянці та очікував розбирання.

В Іспанії в аеропорту загорівся літак: дивіться відео

Пожежа у літаку трапилася в аеропорту Кастельйон-де-ла-Плана: карта