В Іспанії літак загорівся прямо в аеропорту: відео пожежі
В аеропорту іспанського міста Кастельон-де-ла-Плана загорівся пасажирський Boeing 747. Лайнер дуже пошкоджений, однак ніхто не постраждав.
У мережі з'явилося відео загоряння літака прямо в аеропорту іспанського міста Кастельон-де-ла-Плана. Ролик опублікували у твіттері Fly News.
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На відео помітно, що у кабіні пілота сталося загоряння. Після чого у повітрі утворився стовп чорного диму.
На місце одразу прибули пожежники і ліквідували вогонь. На щастя, у результаті неприємного інциденту ніхто не постраждав. Однак лайнер серйозно пошкоджений.
Тепер авіаційні фахівці з'ясовуватимуть усі обставини пожежі.
В Іспанії в аеропорту загорівся літак: дивіться відео
Пожежа у літаку трапилася в аеропорту Кастельйон-де-ла-Плана: карта
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