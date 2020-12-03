Уряд Іспанії вирішив посилити карантинні обмеження на Різдво, аби запобігти поширенню коронавірусу під час свята. Зокрема, обмеження стосуватимуться великих зібрань людей, подорожей тощо.

Доведеться змінити певні звичаї, щоб гарантувати безпеку й контроль за пандемією, заявили в Міністерстві охорони здоров'я Іспанії. Про це пише видання El Mundo.

До слова Які країни ввели локдаун через загострення ситуації з коронавірусом

Карантинні обмеження в Іспанії:

заборонені зібрання не більш як 10 людей для святкування Різдва й Нового року (навіть удома). Виняток лише для співмешканців;

заборонені переміщення між регіонами Іспанії з 23 грудня до 6 січня. Виняток – відвідування родичів;

комендантська година діятиме до 1 години ночі, а 24 та 31 грудня – до 1:30;

різні традиційні святкові заходи рекомендовано проводити лише на відкритому повітрі й з дотриманням санітарних норм;

студентам, які збираються повертатися додому на свята, уряд пропонує наперед самоізолюватися на 10 днів.

Коротко про коронавірус в Іспанії: