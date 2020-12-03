В Іспанії посилили карантин на Різдво: якими будуть обмеження
Уряд Іспанії вирішив посилити карантинні обмеження на Різдво, аби запобігти поширенню коронавірусу під час свята. Зокрема, обмеження стосуватимуться великих зібрань людей, подорожей тощо.
Доведеться змінити певні звичаї, щоб гарантувати безпеку й контроль за пандемією, заявили в Міністерстві охорони здоров'я Іспанії. Про це пише видання El Mundo.
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Карантинні обмеження в Іспанії:
- заборонені зібрання не більш як 10 людей для святкування Різдва й Нового року (навіть удома). Виняток лише для співмешканців;
- заборонені переміщення між регіонами Іспанії з 23 грудня до 6 січня. Виняток – відвідування родичів;
- комендантська година діятиме до 1 години ночі, а 24 та 31 грудня – до 1:30;
- різні традиційні святкові заходи рекомендовано проводити лише на відкритому повітрі й з дотриманням санітарних норм;
- студентам, які збираються повертатися додому на свята, уряд пропонує наперед самоізолюватися на 10 днів.
Коротко про коронавірус в Іспанії:
- Іспанія третя в Європі – після Росії та Франції – за кількістю людей, які захворіли на коронавірус. Таких понад 1 мільйон 600 тисяч.
- Водночас одужати встигли лише трохи більше як 150 тисяч хворих. Понад 45 тисяч тих, хто захворіли на коронавірус, померли.
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